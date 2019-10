Treball destina 62 milions d'euros a programes per fomentar l'ocupació i l'economia local al Camp de Tarragona

El departament preveu atendre més de 27.000 persones a tota la demarcació

Actualitzada 11/10/2019 a les 15:20

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies preveu destinar l’any 2020 uns 62 milions d’euros al Camp de Tarragona per a programes de foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local. L’aportació i les mesures les ha anunciades aquest divendres el conseller Chakir El Homrani a Tarragona. Els diners ja han estat consignats i no depenen de l’aprovació d’un nou pressupost. Dels 62 milions, 31 es distribuiran a través dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que la resta es destinaran a mesures de suport a la inserció al mercat de treball i al foment de l’economia social, autoocupació i treball autònom. La previsió és que se’n beneficiïn 27.814 persones al conjunt de la demarcació, una xifra superior a les 14.500 del 2018.Segons ha assenyalat el departament, la programació territorial del SOC ha estat acordada amb les associacions patronals, sindicals i entitats municipalistes. La partida de 31 milions del SOC es destinarà en cinc actuacions, entre les quals destaquen els programes de foment de l’ocupació i els orientats a la qualificació professional. En concret, cadascun d’aquests punts rebrà uns 12 milions d’euros. Dels restants, 3,6 milions seran per al desenvolupament econòmic local, dos per a l’orientació professional i uns 300.000 euros per a la gestió de la col·locació en el mercat de treball.El Homrani ha destacat que hi haurà un reforç en els programes de dones víctimes de violència masclista, aturats de més de 45 anys i aturats de llarga durada. A banda ha posat en valor l’aposta per millorar la qualificació professional. «No és raonable que en un país on hi ha més de 370.000 aturats hi hagi sectors que no trobin personal qualificat», ha apuntat. Amb tot, ha indicat que l’objectiu és «reduir les taxes d’atur, que les persones vulnerables trobin feina i assegurar que el treball sigui de qualitat».Recuperar els boscos incendiats de la Ribera d’EbreEl conseller també ha assenyalat que el departament treballa amb les administracions locals per elaborar plans d’ocupació per contractar persones que puguin recuperar els boscos incendiats pel foc de principis d’estiu de la Ribera d’Ebre. A la vegada es buscarà fer formacions per capacitar aquestes persones per tal que la gestió dels boscos la faci personal qualificat.En aquesta línia, El Homrani ha comentat que el SOC preveu un programa amb les set comarques amb les taxes d’atur més elevades per fomentar l’ocupació, especialment la vinculada a la producció i distribució de vi i oli, així com al desenvolupament del «turisme socialment responsable».