Policia Nacional i Guàrdia Civil reforçaran la seguretat a estacions d'AVE, el Prat i ports a partir de dissabte

El Departament d'Interior acollirà el centre de coordinació amb la presència de Mossos i els dos cossos espanyols

Actualitzada 11/10/2019 a les 17:43

Aquest dissabte es posarà en marxa el Centre de Coordinació (CECOR) des del qual els cossos policials es coordinaran davant les mobilitzacions que es preveuen en els pròxims dies arran de la sentència de l'1-O. Serà la policia catalana qui tingui el comandament al CECOR, que s'instal·larà a la seu del Departament d'Interior, i hi haurà presència dels cossos espanyols. Segons ha pogut saber l'ACN, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil reforçaran la seguretat amb una forta presència de seguretat a infraestructures estratègies com l'aeroport del Prat, els ports de Barcelona i Tarragona i les estacions de l'AVE a partir de primera hora del matí.Els comandaments dels Mossos han celebrat aquest divendres l'última reunió de preparació dels dispositius de seguretat i, a partir de dissabte, es posarà en marxa el centre de coordinació. Tot i que no han transcendit detalls de la trobada, la intenció del Departament d'Interior és vetllar per garantir al mateix temps els drets fonamentals de tota la ciutadania i l'ordre públic, en la línia del que ja ha declarat aquest setmana el conseller Miquel Buch.Els tres cossos policials han fet diverses reunions els últims dies per coordinar-se l'operatiu i han acordat les funcions de cadascú. D'aquesta manera, l'ordre públic correspondrà a la policia catalana. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos treballen amb l'objectiu de partir de la mediació en aquells llocs on hi pugui haver conflicte.En llocs crítics com la delegació del govern espanyol a Catalunya, es preveu que hi hagi un doble cordó, el primer format pels Mossos i un de segon amb agents de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.Per la seva banda, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ja han reforçat la seva presència a Catalunya amb l'enviament d'agents procedents d'altres punts de l'Estat. Es preveu que aquest desplegament es comenci a veure a partir d'aquest dissabte a les estacions d'AVE, l'aeroport del Prat i els ports de Barcelona i Tarragona.Segons ha pogut saber l'ACN, a partir de les vuit del matí d'aquest dissabte hi haurà un fort increment de presència policial en aquestes infraestructures, on s'hi començarà a desplegar una quart part dels efectius de què disposen aquests dos cossos policials, que s'aniran augmentant al llarg dels pròxims dies.