Nova Eucària intervé per evitar els sacrifici d'una colònia de porcs vietnamites a Torredembarra

L'entitat ha presentat una instància a Medi Ambient i proposa legalitzar-la acotant l'àrea de mobilitat dels animals

Actualitzada 11/10/2019 a les 17:21

Nova Eucària (NEC) assegura que la Generalitat hauria autoritzat a l’Ajuntament de Torredembarra el sacrifici d'una colònia no controlada de porcs vietnamites al municipi. Segons l'entitat, aquesta mesura ha alarmat als ciutadans implicats en la protecció animal. Per aquest motiu, han presentat una instància a la regidoria de Medi Ambient per tal d’evitar que aquesta actuació en considerar-la «injusta».Des de la NEC han presentat el Programa Môt per tal que l’Ajuntament de Torredembarra pugui «desenvolupar un pla integral que posi solució a aquesta situació d'una forma ètica i legal».La iniciativa que proposen consisteix en crear una colònia controlada i legalitzada a nivell veterinari, de sanejament i manteniment, tot acotant la seva àrea de mobilització, «que resol el punt de ser considerades invasores», segons apunta Nova Eucària. És un projecte pioner i asseguren que és «l'únic mètode capaç d’evitar que les víctimes de la compra-venta legalitzada i del seu abandonament siguin sacrificades a mans de les administracions».