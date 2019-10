La Policia Local de Roda, premiada per la seva dedicació a l'educación viària a les escoles

El cos ha rebut el guardó en el marc de 'Premios Nacionales de Seguridad Vial para las Policias Locales'

La Policia Local de Roda de Berà ha estat premiada en la 7a edició dels ‘Premios Nacionales de Seguridad Vial para las Policías Locales’, en un acte organitzat per la Fundació per a la Seguretat Viària Fesvial, amb la col·laboració d’Unijepol i d’altres entitats. En concret, el jurat ha guardonat al cos amb el ‘Premio a las Buenas Prácticas en la Educación Vial’.L’acte es va celebrar al recinte firal Ifema de Madrid ahir dijous, 10 d’octubre. A l’esdeveniment hi van assistir l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, el sotsinspector en cap, Joan Pie, i l’agent Cristina Barot, la qual va recollir el premi en nom de l’equip d’educació viària de la Policia Local.La Fundació atorga tres premis a aquesta modalitat específica i de totes les policies locals de Catalunya només han rebut el guardó la de l’Hospitalet de Llobregat i la de Roda de Berà. La policia rodenca ofereix classes d’educació viària a les escoles del municipi des de fa 27 anys. Gràcies a aquesta iniciativa els nens i nenes coneixen les normes i senyals de circulació i totes les mesures que cal prendre a l’hora de caminar o circular per la via pública amb seguretat.