L'IPC baixa tres dècimes al setembre a Tarragona i Ebre i se situa en el -0,4%

A Catalunya la taxa va ser del 0,3%

Actualitzada 11/10/2019 a les 10:44

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a les comarques de Tarragona i Ebre va baixar tres dècimes al setembre i es va situar en el -0,4%, segons ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, la taxa indica una caiguda dels preus respecte al setembre del 2018. Per productes, destaca la davallada del 5,5% dels preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, així com l'1,2% dels mobles i articles de la llar. Per contra, es van encarir un 1,7% els restaurants i hotels, un 1,1% l'ensenyament i un 1% la roba de vestir i el calçat. A Catalunya, l'IPC es va situar en el 0,3%, set dècimes per sobre de Tarragona i Ebre.