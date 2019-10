«Vull que els nens i nenes s'adonin que, amb la música, és més fàcil viure»

Aquesta tarda Dàmaris Gelabert impartirà la lliçó inaugural del curs a l’Escola i Conservatori Municipal de Música de Vila-seca

—De molt petita, imagino que fins i tot abans de néixer, perquè com que vinc d’una família molt cantaire, segurament estant a la panxa de la mare ja vaig tenir els primers inputs musicals. Després sempre he viscut en un entorn molt musical, perquè tot i que els meus pares no eren professionals, sí que eren grans amants de la música.—Totes dues coses. De petita vaig estudiar al conservatori i després vaig fer classes particulars, tot i que al final ho vaig anar deixant. Vaig reprendre els estudis musicals d’adolescent, i més endavant vaig començar a cantar amb grups i fer enregistraments per a cançons infantils. A més, he tingut la sort de poder estudiar als Estats Units, al Berklee College of Music de Boston, on vaig fer la carrera de música moderna.—Aporta moltíssim perquè la música és un dels primers llenguatges que ens connecten amb el món. A més, és una eina que genera connexions interneuronals, i això fa que estiguem més predisposats a aprendre. La música té a veure amb moltes àrees diferents del cervell, amb la matemàtica, el llenguatge, la imaginació o la creativitat, i per això és una base indispensable per a qualsevol nen o nena. Jo penso que el llenguatge musical hauria de ser un llenguatge més, que formés part de la vida, igual que la llengua materna. A més, ens ajuda a expressar-nos més enllà de les paraules.—Jo sempre dic als pares que a casa han d’escoltar la música que a ells els emociona, perquè el més ric que podem oferir als nostres fills és que vegin l’efecte tan positiu que té la música en nosaltres. Si ells ho reben, s’adonaran que ells també ho poden sentir. Per això penso que sempre és millor posar una música que ens agradi a nosaltres que no pas aquella que ens han dit que el nen ha d’escoltar. D’altra banda, està claríssim que quant més possibilitats tingui aquesta música a nivell estètic, tímbric o de les formacions que la interpreten, més gran serà la riquesa auditiva. Per això no hem d’estar limitats, sinó al contrari, ben oberts.—En realitat el que els demanaré és que m’acabin la frase: Amb la música és més fàcil… aprendre, llevar-se al matí, estudiar, moure’s... Està claríssim que sí, i la conclusió és clara: vull que s’adonin que, amb la música, és més fàcil viure.—Bàsicament, que amb la música tenen una eina molt potent per fer que tots aquests nens i nenes creixin de manera més sana i amb moltes habilitats. El més bonic que tenim els que portem la música a dins és que disposem d’una eina que ens ajuda a entendre el món i que ens dona moltes eines, per exemple per aprendre a escoltar els altres, perquè la música genera cohesió i socialització, ens ajuda a regular-nos i a tenir més disciplina, ens permet expressar emocions… En definitiva, la nostra feina consisteix en aprofitar aquestes possibilitats que ens dona la música per fer créixer nens més sans i feliços.