El Síndic intervé per exigir la renovació dels plans d'emergència nuclear a la zona d'Ascó i Vandellòs

L'esborrany de l'informe assenyala les mancances tecnològiques i de les carreters d'evacuació

Actualitzada 10/10/2019 a les 17:44

El Síndic de Greuges ha presentat l'esborrany de l'informe que elabora sobre les mancances dels plans d'emergència nuclear (PENTA) als alcaldes de la zona d'influència de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Rafel Ribó ha comprovat en persona els problemes d'evacuació que es podrien viure i les mancances tecnològiques que encara hi ha a la zona, com punts negres sense cobertura de telefonia mòbil. El Síndic ha donat un termini de deu dies perquè els ajuntaments acabin de traslladar-li els suggeriments i demandes que recollirà l'informe així com propostes i reclamacions d'entitats i particulars. L'informe definitiu es farà arribar al Ministeri d'Interior, a la Generalitat i al Defensor de Poble Espanyol.Abans de la reunió amb una quarantena d'alcaldes, el Síndic de Greuges ha visitat l'estació de classificació i descontaminació (ECD) de Maials, l'escola d'Ascó i el centre d'emergència nuclear de Vinebre. Allí ha pogut comprovar algunes de les deficiències del PENTA i dels plans municipals que denuncien els alcaldes. «Li hem ensenyat que tenim les pastilles de iode a l'Ajuntament perquè seria més fàcil repartir-les allà o que les emissores dels avisos de la subdelegació del govern espanyol avui no anaven», ha explicat Gemma Carim, alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. «Tenim dosímetres renovats però atreveix-te a obrir-ne un! Necessitem saber com funciona si ho hem d'explicar a la població. Ens ofereixen una formació online una vegada a la legislatura però no n'hi ha prou. Hem de parlar del dia a dia», ha reclamat.Justament una millor coordinació entre administracions és un dels principals eixos de les reclamacions que inclou l'esborrany de l'informe sobre els plans d'emergència nuclear que està redactant el Síndic de Greuges. Ribó ha agraït la predisposició dels ens locals a col·laborar i s'ha compromès a dirigir, aviat, les recomanacions a les institucions i empreses responsables. «La situació és de molta desatenció. No hi ha una autèntica coordinació entre les administracions, cal més implicació del govern central en coordinació del govern de la Generalitat. Cal un trobada de totes les administracions», ha denunciat el Síndic.«Tot això es redueix amb un sol principi: el pressupost ha de ser molt més important per a la zona d'emergència nuclear. La dotació pressupostària és avui quasi un insult», ha denunciat Ribó. Els recursos que reclama el Síndic servirien per a la formació d'agents i la dotació de mitjans, per millorar les comunicacions –encara hi ha molts punts negres de cobertura de telefonia mòbil, com la carretera que uneix Flix i Maials-, així com la millora de la xarxa ferroviària i les carreteres.La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha recordat que les carreteres estan preparades per una hipotètica evacuació en un radi de 10 quilòmetres però la inversió no abasta més enllà d'aquest perímetre. Carim ha lamentat que se segueixi posposant el desdoblament de la carretera C-12 tot i que és l'única via d'evacuació de la zona d'Ascó. «És una vergonya i no vull pensar que passaria si haguéssim de sortir tots alhora i hagués d'entrar el personal que mou una emergència. Podria ser un caos», ha sentenciat. A les carreteres se suma la també «caòtica» línia ferroviària R-15 que creua la zona nord de l'Ebre. «No s'entén. Tenim 3 centrals nuclears en un radi de 50 quilòmetres i no és un caprici de la gent que viu aquí», ha afegit Carim.«Cal que refacin el PENTA i els plans de cada municipi i que compleixin els requisits de seguretat que s'exigeixen dins de les centrals. És un contrasentit que siguem molt curosos amb l'emergència que hi pugui haver a dins i no ens adonem que l'emergència de fora està desatesa», ha assenyalat el Síndic. «Necessitem gent professional que ens formi i ens coordini però és vital que es faci una professionalització de la zona i que contínuament es parli d'aquesta qüestió. Cal una taula de debat sobre les mancances que hi puguin haver. No demanem més que els drets que ja tenim com a ciutadans», ha demanat la presidenta de la Ribera d'Ebre.