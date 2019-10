El PP de Salou critica la pujada de l'IBI i de la taxa de recollida de la brossa

Els increments seran del 3,5% i del 10%

Actualitzada 10/10/2019 a les 17:05

El grup municipal del Partit Popular de Salou ha criticat la intenció del govern local d’aprovar l’increment en el rebut de l’Impost de Béns Immobles i de la taxa pel servei de recollida de residus en un 3,5% i un 10% respectivament. Segons el portaveu dels Populars, Mario Garcia, l’augment s’aprovarà en el pròxim ple municipal d’aquest mes, on es debatran les ordenances fiscals de l’exercici 2020. A banda de l’encariment d’aquest dos impostos, segons el PP de Salou, «s’estableix un augment de les taxes de transport escolar tant a primària com a secundària, que s’incrementen des d’un 5% fins a un 25% més depenent del tipus de tarifa.» El líder popular considera que «en aquest moment a qui li toca fer més esforç és a la nostra administració i, per tant, creiem que ha arribat l’hora de baixar la pressió fiscal tot el que es pugui per recompensar l’esforç realitzat per tots els salouencs durant aquests anys. Els nostres veïns es mereixen que el suposat sanejament econòmic del que tant presumeix el Govern es vegi reflectit en les seves butxaques».