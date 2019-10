El Grup del Teatre Principal destinarà part de la recaptació de 'Peter Pan' a un hospital de Londres

L'obra es representarà els dies 11, 12 i 13 d'octubre a Valls

Actualitzada 10/10/2019 a les 18:02

El Grup del Teatre Principal ja ho té tot preparat per viatjar aquest cap de setmana al País de Mai Més. El clàssic de JamesMatthew Barrie cobrarà vida de nou els dies 11, 12 i 13 d'octubre al teatre de Valls. Per segon cop, una trentena d’actors i actrius locals juntament amb un ampli equip tècnic i de suport s'uniran en una escena ambiciosa.Tal com ja va fer el passat mes d’abril, el Grup del Teatre Principal donarà part de la recaptació d’entrades a benefici del Great Ormond Street Hospital de Londres, Anglaterra, que és qui té els drets de l'obra Peter Pan al conjunt de la Unió Europea. L’escriptor James Matthew Barrie va deixar els patrimonials de l'obra i de totes les seves adaptacions a l’hospital, on ell havia passat la seva infància. Barrie volia que aquesta fos una font important d'ingressos pel centre.L’espectacle es podrà veure de nou aquest cap de setmana en 4 sessions: demà divendres 11 d'octubre a les 21h, el dissabte dia 12 en doble sessió a les 17.30h i a les 21h i el diumenge dia 13 a les 17.30h.Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Teatre Principal, que obre divendres de 12 a 13.30h. També es poden adquirir 1h abans de cada representació i a través del nou web www.eventbrite.es.