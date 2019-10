El Camp, el segon territori que més reté els estudiants universitaris

A la ciutat de Tarragona hi ha 3.155 residents, dels quals la meitat cursen els estudis al mateix municipi

El Camp de Tarragona va ser el curs 2017/2018 el segon àmbit territorial amb més alumnes universitaris residents estudiant al seu mateix lloc de residència. Són dades fetes públiques ahir per l’Idescat, que assenyala que després de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (94,46%), el Camp de Tarragona i els seus centres universitaris són els que més convencen els residents (63,54%). A la ciutat de Tarragona, actualment hi ha 3.155 estudiants universitaris residents, molt per sobre de Reus (2.265), Tortosa (705), Valls (555) i el Vendrell (550).Pel que fa al total de matrícules universitàries, a la ciutat de Tarragona hi ha 8.515 matrícules en el curs que es va iniciar el 2017. D’aquests, 1.580 eren d’estudiants residents a la mateixa ciutat, 880 que resideixen a la resta de la comarca, 4.805 viuen a la resta de Catalunya, 825 viuen a la resta de l’Estat i finalment n’hi ha 425 dels que es desconeix la residència.En l’àmbit global català, la caiguda dels darrers anys dels estudiants que resideixen al mateix municipi on estudien continua en marxa. De les 190.780 matrícules universitàries del 2017, 94.970 eren d’alumnes que resideixen en una comarca diferent de la que estudien.La Universitat Rovira i Virgili (URV) continua creixent en matriculacions. El curs 2019-2020 ha començat amb 11.464 alumnes matriculats als graus, un 0,9% més, i 1.523 als màsters, un 3,5% més, tot i que en aquest cas la inscripció continua oberta. Pel que fa als alumnes de nou accés als graus, aquest curs n’hi ha 3.136, un 1,4% més. La rectora, María José Figueras, es va mostrar satisfeta de l’increment i va subratllar l’impacte positiu de les accions per millorar l’abandonament dels estudis. Com a novetat, enguany la institució ha implementat un mòdul d’inserció laboral en la majoria d’estudis per preparar els alumnes en la recerca de feina i una assignatura optativa d’emprenedoria per als futurs enginyers. Figueras va celebrar la gran demanda existent sobretot en els estudis de l’àmbit biomèdic o el màster d’Educació. D’entre les novetats, va destacar la posada en marxa del pla de foment de terceres llengües, que pretén una millora del coneixement d’anglès. Per aquest motiu, tots els estudiants de primer curs de grau s’han sotmès a una prova de nivell d’entrada d’anglès, que repetiran al final dels estudis.