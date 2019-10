Dark Samà aterrarà els seus visitants amb el Halloween més original

El Parc Samà de Cambrils oferirà tres passatges de terror temàtics durant setze dies

Actualitzada 10/10/2019 a les 11:26

Van Helsing

Multiplicat per onze

Halloween ha arribat al Parc Samà. Aquest jardí històric ubicat al municipi de Cambrils i que fa tres anys que s’ha revifat amb nombroses actuacions i activitats per a tots els públics, posa en marxa la cita més terrorífica de totes, a la qual hi estan convidats grans i petits.Des de demà i durant setze dies (tots els divendres, dissabtes i diumenges i el dijous 31 d’octubre sempre durant el dia), Parc Samà acollirà l’anomenat Dark Samà, la qual transformarà la seva proposta de Halloween per a adaptar-la a la personalitat de l’espai. L’ambientació es basarà en el moment històric de construcció del parc, a finals del segle XIX, a l’època victoriana. Tres passatges de terror intentaran deixar sense alè a totes aquelles persones que decideixin atrevir-s’hi. Depenent del públic i de la seva exigència, els ensurts es modularan i s’adaptaran a tothom.El terror victorià es dividirà en tres passatges i un hivernacle de botànica oculta. En aquest darrer, dos botànics alemanys instal·laran el seu peculiar laboratori de conjurs i encanteris. Cada dia, s’hi realitzaran tres tallers per als més petits, com olis d’herbes per ungir espelmes per fer màgia, l’hort de plantes solanàcies com la mandràgora i el laboratori d’arrels per a fer complir encanteris. Estarà destinat a nens d’entre set i dotze anys que no tinguin ganes de passar tanta por.Pel que fa als passatges terrorífics, Jack l’Esbudellador ressuscitarà al Parc Samà. En un passatge interior, per a majors de 14 anys, (amb capacitat de vuit persones) que representa els estrets tenebrosos carrers de Whiterchapel, el visitant es podrà submergir en els carrers nocturns plens de boira, on assetja Jack l’Esbudellador.El segon passatge és el de Terror Victorià. Les antigues cavallerisses del parc es transformaran en un infaust passatge ple de tenebrosos personatges victorians, representats per actors que oferiran una experiència diferent en cada visita. Finalment, el Celler del professor Abraham Van Helsing es convertirà en un indret on s’allotjaran les víctimes dels vampirs. Els visitants al Parc Samà hauran d’intentar escapar-se sense acabar convertit en vampirs. Aquestes dues darreres experiències són per a majors de 12 anys.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, es va felicitar ahir per la proposta de Parc Samà, ja que «el Dark Samà posa en valor l’empresa que està gestionant el parc i, a banda, manté l’essència d’aquest espai». Francisco Javier Castillo és el conseller delegat de DNA Turismo y Ocio, l’esmentada empresa que porta tres anys gestionant el parc i que «intentem posar el nostre granet de sorra» perquè aquest espai, que cataloga de «jardí amb memòria», estigui a ple rendiment i ajudi «a desestacionalitzar la temporada turística de Cambrils».Les xifres que detallava Castillo sobre les visites al parc són aclaparadores. «Mentre que l’any 2016 van passar uns 10.000 visitants pel Parc Samà, el 2018 van ser 85.000» més 8.000 addicionals de la proposta de Halloween. Enguany, la idea de l’empresa és que acabin accedint al parc 110.000 persones, uns números que multipliquen per onze les xifres de fa tan sols tres anys. Pel que fa a Halloween, com que enguany la cita s’ofereix de dia i no també a les nits, la previsió és de poder comptar amb 7.000 visitants, 1.000 menys que en l’exercici del 2018.