Toni Cruanyes es fa una foto solidària amb la montblanquina Júlia

La jove, neta de l'exconseller Josep Gomis, té una malaltia minoritària que pateixen unes 3.000 persones a Espanya

Actualitzada 09/10/2019 a les 20:40

L'editor i presentador del Telenotícies vespre de TV3, Toni Cruanyes, ha mostrat la seva cara més amable permetent que la Júlia, una nena que pateix una malaltia minoritària, s'assegués a la taula del plató. Júlia Roca Gomis, que pateix ataràxia de Friedrich, té lligams a Montblanc i és neta de l'exconseller i expresident de la Diputació de Tarragona, Josep Gomis. Actualment, la nena viu a Barcelona.Des del Col·legi Pineda de l'Hospitalet de Llobregat juntament amb el Projecte Júlia van impulsar la creació d'un calendari solidari per recaptar fons per la investigació de l'ataràxia de Friedrich. En aquest, apareixen persones que pateixen la malaltia amb persones conegudes.La família de Júlia va acudir ahir al plató de TV3 per fer-se una foto amb Toni Cruanyes i Tomàs Molina. El presentador del TN va compartir el moment a través de l'Instagram on va batejar a la Júlia com «la noia del somriure més dolç». Cal recordar, que l'edició de La Marató d'aquest desembre recaptarà fons per les malalties minoritàries, com és el cas de l'ataràxia de Friedrich.Entre les persones que també hi han participat en el calendari hi ha Mónica Usart, Laura Fa, Andrés Torres, Octavi Pujades i Sergi Mas.El Projecte Júlia fa temps que fa activitats solidàries per recaptar fons per la malaltia, la qual compta amb unes 3.000 persones afectades a Espanya. Els diners recaptats es destinen a l'Hospital Germans Trias i Pujol, més conegut com Can Ruti, on el doctor Antonio Matilla té oberta una línia d'investigació sobre l'ataràxia de Friedrich. Aquesta afecta a la medul·la espinal i els sistema nerviós que controla els músculs de les extremitats. El seus símptomes comencen a desenvolupar-se als cinc anys.Al Camp de Tarragona, també s'ha organitzat diferents activitats pel Projecte Júlia com un vermut al Port de Tarragona, una masterclass de fitness a Montblanc, entre d'altres. Per la setmana vinent, el dissabte 19 d'octubre han preparat un vermut solidari a la capital de la Conca de Barberà. Tindrà lloc de les 12 a les 14.30 hores a la plaça Sant Miquel. Durant l'acte hi haurà la representació teatral El Planeta a les teves mans de la Factoria Bram i després, actuarà el cantautor Joan Rovira.