Salou, encapçala l'alcaldia amb major retribució econòmica a la demarcació

El segueix Cambrils, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa

Actualitzada 09/10/2019 a les 17:51

L'alcalde de Salou, Pere Granados, és el batlle que compta amb la major retribució a la demarcació de Tarragona, segons dades facilitades pel ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Granados té una dedicació parcial i arriba als 52.291,70 euros anuals. El segueix l'alcaldessa Camí Mendoza de Cambrils amb 51.300,06 euros; Josep Caparrós de Sant Carles de la Ràpita amb 49.760,48 euros i Meritxell Roigé de Tortosa amb 49.250,23 euros.Les dades facilitades pel ministeri de Meritxell Batet mostren com la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, té assignada una retribució de 76.964,91 euros.El sistema d'informació salarial dels llocs de l'administració (ISPA) del Ministeri recull les percepcions dels càrrecs electes i les assignacions a aquests llocs de treball. La finalitat és permetre una visió de conjunt del col·lectiu d'entitats locals, «impossible d'aconseguir per la mera agregació de la informació individualitzada», per l'elevat nombre d'entitats, 8.122 ajuntaments i 52 diputacions provincials i forals i consells insulars.Respecte a la quantia de les retribucions, recorda que la competència per determinar les retribucions complementàries correspon a cada corporació local.No obstant, alguns ajuntaments no han facilitat informació sobre les quantitats percebudes pels membres de la corporació municipal el 2018, com és el cas de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.A Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, són els càrrecs públics amb major retribució econòmica assignada. Colau, amb una dedicació exclusiva, té assignats 99.999,90 euros, Balmón també en exclusiva 71.604,40 euros mentre que el paer en cap de Lleida, amb una dedicació completa, 70.092,82 euros.