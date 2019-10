Organitzen una plantada popular a l'entorn de la Granja dels Frares del Morell

La iniciativa de l'Ajuntament i l’Associació Aurora volen contribuir en la recuperació del bosc de ribera al curs baix del riu Francolí

Actualitzada 09/10/2019 a les 19:27

L'Ajuntament del Morell i l'Associació Aurora han organitzat per al proper 19 d'octubre una plantada popular a l’entorn de la Granja dels Frares. La inicitiva, que per primer cop es fa en aquesta zona, s’emmarca en el projecte de recuperació del bosc de ribera al curs baix del riu Francolí.L'activitat, que compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), permetrà plantar 1.800 plantes de 14 espècies pròpies de la vegetació de ribera. L’indret on es durà a terme l’activitat se situa entre la desembocadura del riu Glorieta, on es troba la Granja dels Frares, i el final del traçat d’una séquia paral·lela al Francolí.Des de fa mesos, la brigada forestal de l’Associació Aurora, que integra laboralment persones amb problemes de salut mental, ha desbrossat 7.400 m2 de canyar on ara es realitzarà la plantada.Està previst que la jornada comenci a les 9.30 hores amb una caminada per part dels participants des del Centre de Serveis per a la Gent Gran del Morell fins a la Granja dels Frares. Tot seguit, hi haurà un esmorzar i després es farà la plantada.Els interessats han d'incriure's a través de la pàgina web de l’Ajuntament del Morell o bé trucant al telèfon de l’Associació Aurora, el 977520205 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores). També hi haurà l’opció d’inscriure’s el mateix dia de la plantada, a l’espai que s’habilitarà a la Granja dels Frares.