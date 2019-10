La variant ferroviària de Vandellòs es posarà en marxa aquest any

El ministre de Foment diu que han acabat les proves de seguretat i comencen a formar maquinistes

Actualitzada 10/10/2019 a les 08:45

La variant de Vandellòs en doble via ferroviària entrarà en funcionament abans que acabi aquest any, de manera que el trajecte entre València i Barcelona es reduirà en 25 minuts, segons ha avançat avui el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. Després d’assistir a l’acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, Ábalos ha explicat als periodistes que les proves de seguretat a la variant de Vandellòs van acabar el passat dilluns amb un recorregut de 15.000 quilòmetres per certificar la seguretat de la via.Un cop certificada la seguretat, ara comença una fase de formació dels maquinistes, cosa que vol dir, segons el ministre valencià, que abans que acabi l’any la variant entrarà en funcionament.La variant de Vandellòs era un «coll d’ampolla» del Corredor Mediterrani, però un cop solucionat, el trajecte entre València i Barcelona, amb una població que suma el 10% del total d’Espanya, es reduirà en 25 minuts.El nus d’Alzina també està en licitació i, segons ha assegurat, fins a Almeria ja estan pràcticament totes les obres licitades i els terminis segueixen sent els que es van anunciar. Ábalos es referia així a les crítiques del president del PP, Pablo Casado, sobre la lentitud de les obres del Corredor i al seu compromís per impulsar-lo.«Casado és que no coneix els terminis i per això ho ha dit, suposant que tot es pot aplicar al mateix, a qualsevol corredor o qualsevol carretera», ha assenyalat.Segons el ministre, quan un no coneix els terminis, és fàcil «dir que van malament», però justament «s’estan complint les previsions que va llançar el mateix Partit Popular, que eren una mica atrevides», per «no defraudar» les expectatives que s’han generat i intentar complir-les. Ábalos ha recordat que en un dinar amb l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), que fa un seguiment dels terminis i avenços del Corredor Mediterrani, la pròpia associació «va assumir» que el Govern està complint sobre això.El Govern espanyol, ha afegit, ha invertit quatre milions d’euros diaris en el Corredor Mediterrani, una inversió que ha qualificat de «molt important».