La recuperació del portal de Sant Francesc de Montblanc s'iniciarà a finals d'any

L’obra és possible gràcies a la subvenció de l’1,5% cultural del govern espanyol

Actualitzada 09/10/2019 a les 10:57

L’inici de la recuperació ja anunciada del portal de Sant Francesc de Montblanc serà entre el mes que ve i el febrer de 2020. Segons el govern municipal, aquest seria el termini proposat per enderrocar l’edifici Kursaal, que ocupa l’espai on en un futur es construiria de nou la muralla annexa al portal.El projecte, l’aprovació definitiva del qual es va aprovar el passat 18 de setembre i que ahir es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), està valorat en 1.100.000 euros, dels quals 750.000 (el 67%) estan finançats per l’1,5% cultural del Ministeri de Foment. Els altres 350.000 euros es pagaran amb fons propis de l’Ajuntament, a l’espera que la Generalitat de Catalunya convoqui una línia de subvencions a què es puguin acollir. Tot i que no hagin obtingut resposta fins a la data d’avui, des de l’Ajuntament han decidit tirar-ho endavant ja donat el context polític del país i del govern de la Generalitat, que fa que no s’obrin, per ara, noves línies de subvencions.L’immoble que anirà a terra havia estat prèviament un cinema, un gimnàs i residències particulars. Ara mateix, segons el consistori, no hi viu ningú. Amb l’enderroc, es preveu dur a terme excavacions per trobar els fonaments de la torre situada a tocar del carrer Jaume II. La nova muralla, així com la nova torre, es farien seguint l’exemple dels ja existents a la vila ducal.L’aprovació definitiva del projecte és tan sols un tràmit més d’una obra que es podria allargar «fins al 2021-2022». Un cop s’enderroqui l’edifici, es durà a terme una excavació. La nova muralla i el nou portal hauran de tenir, segons recomanació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona del passat 31 de juliol, una textura singular «que no generi una lectura de fals històric», segons el projecte. «La barana de la cara interior del portal ha de ser de les mateixes característiques, formalització i material que la barana del pas de ronda de la muralla», afegeix el text aprovat. A la nova torre no s’hi permetrà instal·lar parallamps.L’objectiu principal de la recuperació del portal de Sant Francesc és l’alliberament del tram de muralla, per tal de recuperar la part demolida i el pany annex, així com adequar i regenerar ambientalment la zona i facilitar l’accés de visitants al pas de ronda. Amb aquestes obres també s’aconseguiria recuperar la imatge que caracteritza el conjunt defensiu en un entorn d’especial interès pel seu significat i centralitat urbana.