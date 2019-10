La CUP anirà al Congrés per «crear una situació de crisi d'Estat»

Mariona Quadrada, que encapçala la llista de Tarragona, assegura també que «no se sotmetrà al poder de l’Estat»

Actualitzada 09/10/2019 a les 09:18

Llistes amb canvis

La CUP, que presenta per primer cop una llista al Congrés per les eleccions del 10 de novembre, ja ha fet oficial la llista dels candidats de la província de Tarragona. Encapçalada per Mariona Quadrada, la llista la coformen el Sergi Saladié, de la CUP del Camp de Tarragona com Quadrada. Saladié va ser el candidat de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 després d’haver estat escollit en primàries i va ser diputat a la institució catalana fins el 2017. En els llocs següents hi ha Jordi Fornós i Andrea Sánchez, de la CUP de les Terres de l’Ebre. Fornós es va presentar com a candidat a l’alcaldia de Móra d’Ebre, amb el grup Fem Poble-Amunt en les passades eleccions municipals obtenint un regidor.Andrea Sánchez es va presentar com a segona amb la CUP de Tortosa a les municipals, però només van treure un regidor. A continuació hi ha Maria Dolors Terrón de la CUP del Baix Penedès, una dels dos regidors de la CUP a l’Ajuntament de Calafell. Finalment, hi ha Ferran Reyes, que ja es va presentar com a cap de llista en les eleccions del 28-A per Tarragona amb la coalició Front Republicà, que unia Pirates de Catalunya, Som Alternativa i Poble Lliure, desmarcant-se de la decisió de la CUP de no presentar llista per al Congrés dels Diputats.En declaracions a Diari Més, Mariona Quadrada va explicar que la CUP planteja, en primer lloc, «l’autodeterminació, l’amnistia i els drets socials i polítics». La que encapçala la llista de la província de Tarragona assegura que van al Congrés perquè «en primer lloc, els partits polítics independentistes i els demés partits catalans han seguit una línia de submissió amb el poder de l’Estat, mentre que nosaltres no pensem que hi pugui haver un pacte amb l’Estat. En segon lloc, perquè volem crear una situació de crisi d’Estat. Anem al Congrés dels Diputats per ser una veu que ni hi és i esperem que inclús els pobles de la resta d’Espanya s’hi puguin veure reflectits. Volem ser una veu dissident que no voldrà pactar amb aquelles posicions que no creiem que siguin les que necessita el poble». Quadrada afegia: «En no ser una força major, hem de buscar complicitat amb moviments d’esquerra de la resta de l’Estat per ser també el seu altaveu. Amb aquests moviments podem coincidir en molts temes, com per exemple la repressió».Pel que fa als vots, en ser una llista que encara no s’havia presentat al Congrés, Mariona Quadrada creu que els aconseguiran de «persones de l’entorn de la CUP, evidentment, que en les anteriors eleccions van haver de votar a altres partits. També de votants dels comuns o inclús votants del PSC, que se senten incòmodes amb el partit». «No m’agrada parlar de futuribles, però crec que podem esgarrapar vots de votants de diferents partits, gent que està cansada de votar el que han votat i no veure resultats», explicava Quadrada.La llista de la província de Tarragona està formada per gent vinculada tant a la CUP com a Pirates de Catalunya, del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Penedès.Pel que fa a les llistes d’altres partits, la majoria no presenten canvis respecte a la llista de les anteriors eleccions, les del 28-A. El Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans i Esquerra Republicana presenten la mateixa candidatura. Pel que fa als populars, la llista l’encapçala Jordi Roca, amb Montserrat Duch com a segona, Juan José Sanz com a tercer, Miguel Ángel Cilleruelo de quart, Montserrat Moncusí de cinquena i Maria Dolores Juncal de sisena.En la llista de Ciutadans, encapçalada per Sergio del Campo, hi haurà la Carme Margalef, la Tamara Navarrete, el Sergio Lou, la Maria Cecília Castelló i, finalment, el Fernando Pecino. Pel que fa al Partit Socialista, la candidatura la torna a liderar Joan Ruiz. De segona, Sandra Guaita, de tercera Dolors Bel, de quart Óscar Sánchez, de cinquena Diana Salvadó i, per últim, Carlos Javier Trinchan.Esquerra Republicana presenta també la mateixa candidatura que en les anteriors eleccions. L’encapçala Jordi Salvadó, seguit per Norma Pujol, Joan Basseda, Irina Gómez, Eladi Galbe i Camí Mendoza. Junts per Catalunya també presenta la mateixa llista, però hi ha un canvi substancial pel que fa als suplents de la candidatura i en la llista pel Senat. Anna Magrinyà passa al lloc de Jordi Sendra en la candidatura del Senat i el seu lloc en els suplents de la llista pel Congrés l’ocupa Eva Feijó. La llista l’encapçala, de nou, Josep Rull, seguit de Ferran Bel, Aurora Masip, Montserrat Vilella, Esther Flubacher i Jordi Marlès.La llista d’En Comú Podem presenta tres canvis. Tot i que segueix encapçalada per Ismael Cortés, seguit per Carolina Burgos i Andreu Agredano, Rosabel Recio Recio, Francesc Benaiges i Maria Carmen Pujadas formen part d’aquesta nova candidatura en el lloc de Laura Quiñones, Carlos Cercós i Ángels Pérez, respectivament.Finalment, la llista de Vox Tarragona també presenta alguns canvis. Alejandro de Anta segueix encapçalant la llista, amb Isabel Lázaro també, de nou, com a segona. Sergio Macián substitueix Jordi Fernández com a tercer de la candidatura. Ana Belén Rodríguez també repeteix com a cuarta i José Ramón Gargallo i Ana Luisa Amores substitueixen a Jordi Ferré i Josefa Aguirre com a cinquè i sisena.