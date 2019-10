El servei de transport escolar al Priorat fins el 2022 es licita per 3,6 MEUR

El concurs públic del Consell Comarcal ofereix la possibitat de pròrroga per als cursos (2022-2023 i 2023-2024)

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:59

El Consell Comarcal del Priorat a tret a concurs públic el servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Priorat per a l’actual curs escolar i els dos següents. El pressupost de licitació és de 800.144,92 (IVA inclòs) i la durada del contracte de tres anys, però compta amb la possibilitat de pròrroga fins el curs 2023-2024, el que suposa un valor estimat del contracte total de 3.637.022 euros.Els serveis objecte de licitació consisteixen a recollir –en les parades prefixades pel Consell Comarcal del Priorat–els alumnes autoritzats a fer ús del servei, amb el servei d’acompanyament establert i traslladar-los fins als centres escolars d’ensenyament públic corresponents, amb l’obligatorietat d’arribada als centres abans de l’hora d’inici de la jornada escolar i el retorn als llocs d’origen a l’acabament de la mateixa, d’acord amb el calendari i l’horari escolar aprovat pel Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.El contracte es divideix en lots. Segons les bases del concurs públic, les propostes s’han de presentar a lot sencer i no existeix obligació de licitar a tots els lots, i cada lot s’adjudicarà per separat. El primer lot contempla les rutes amb orígen i destinació dels centres docents del municipi de Falset. El segon s’adjudicarà per a les rutes amb origen i destinació dels centres de Cornudella de Montsant i, el tercer, als equipaments docents de Vilella Baixa.D’acord amb les bases del concurs públic, l’adjudicatari haurà d’adaptar el servei de transport escolar, si escau, als horaris de les jornades intensives i jornades especials amb motiu, per exemple, de vagues, setmana cultural, inclemències meteorològiques, i altres supòsits anàlegs, sense que aquesta variació horària suposi una modificació contractual. El Consell Comarcal pagarà l’import corresponent al 100% de les rutes efectivament realitzades, i no pagarà si el servei no s’ha realitzat.Tanmateix, en el moment de la recollida dels alumnes a les parades d’origen al matí, no hi haurà marge d’espera. En cas que no hi siguin tots els alumnes, l’autocar iniciarà puntualment el recorregut de la ruta cap al centre escolar. Afegeix que, un cop fixats els horaris d’arribada i de sortida dels vehicles, s’hauran de respectar estrictament, tenint en compte que a les parades de recollida en els centres es fixa un marge d’espera de dos minuts, en cas que no hi siguin tots els alumnes a transportar.