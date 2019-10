Detenen un jove de 20 anys per robar en diversos vehicles a Salou

El lladre va ser sorprès quan intentava robar una bicicleta

Consells de seguretat per prevenir robatoris a interior de vehicle

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dissabte a Salou un home de 20 anys, de nacionalitat marroquina i veí Reus, com a presumpte autor de tres robatoris amb força a interior de vehicle i un furt. L’home va ser enxampat quan intentava endur-se una bicicleta.Els fets van tenir lloc al voltant de les 7.30h al carrer Pont dels Estanyets, quan el cos va rebre l’avís que una persona estava manipulant una bicicleta amb la possible intenció de robar-la. En arribar al lloc els agents van comprovar que el desconegut, el qual coincidia plenament amb la informació facilitada per diversos testimonis, ja li havia tret una roda.Els agents van escorcollar el jove i li van trobar diversos objectes que va admetre haver robat de l’interior d’un vehicle estacionat en un carrer pròxim, fet que van poder comprovar moments després. Posteriorment, quan l’home ja havia estat detingut i traslladat a la comissaria, els propietaris de dos vehicles més estacionats en carrers de Salou van denunciar haver estat víctimes del robatori de diversos objectes que tenien al seu interior. Entre els objectes robats figuraven sis bitllets de la Loteria Nacional adquirits en una administració de Saragossa.La motxilla que portava el detingut contenia la majoria dels objectes denunciats, entre ells la pròpia bossa, un dispositiu GPS, un telèfon mòbil, una tableta electrònica o un kit complet per comprovar la duresa de l’aigua.En un dels robatoris, el lladre va accedir a l’interior del cotxe a través del sostre solar del vehicle, motiu pel qual el va trencar. El lladre acumula fins a 14 antecedents policials per aquests i altres tipus de fets delictius.El detingut va passar aquest dilluns a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona, qui en va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.Per tal de prevenir robatoris amb força a l’interior de vehicle, els Mossos aconsellen no deixar res de valor a l’interior. A més, si és possible, expliquen que cal procurar que els equips de música i navegadors quedin ocults o, si es pot, es millor endur-se’ls. A l’hora d’estacionar indiquen és millor fer-ho en llocs il·luminats.En cas de veure alguna persona al voltant del vehicle en actitud sospitosa o si es troba un vehicle forçat, no s’ha de tocar res i en ambdós casos cal trucar al telèfon d’emergències 112.