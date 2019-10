Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu

Actualitzada 08/10/2019 a les 18:33

Una dona de 64 anys ha estat atropellada aquest matí a la Selva del Camp. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha rebut un avís a les 9.12 hores per l'accident a la plaça Portal d'Avall.El SEM ha enviat tres unitats fins al lloc. Per causes que es desconeixen un turisme ha atropellat a la dona de 64 anys. Aquesta ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu. El conductor, per la seva banda, ha resultat il·lès.