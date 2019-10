Riudoms destinarà els diners de la recollida selectiva a projectes socials

La Bona Brossa enviarà els beneficis a la lluita contra el càncer

Nous contenidors

Riudoms destinarà els diners que s’aconsegueixin amb l’increment de la recollida selectiva a la lluita contra el càncer. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat el municipi en el marc del programa la Bona Brossa –impulsat per l’empresa pública comarcal Secomsa i pel Consell Comarcal del Baix Camp– , a través del qual els beneficis assolits es dedicaran a projectes socials decidits per la ciutadania dels municipis adherits al mateix.La Bona Brossa va ser presentant el passat diumenge durant el dinar solidari que va celebrar la delegació de la localitat de la Lliga contra el càncer al Pavelló Municipal d’Esports. A Riudoms, en una primera fase, es va crear un grup tractor format per alumnes voluntaris de quart d’ESO de l’Institut Joan Guinjoan i que són els que, seguint la dinàmica de recollida d’idees Manual Thinking, van decidir centrar aquest projecte social en l’àmbit de la salut, que de forma conjunta amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament, es va concretar en la lluita contra el càncer.Així, en una segona fase, es va contactar amb les entitats locals que treballen per la lluita contra el càncer, la delegació de la Lliga contra el càncer i Em dónes força, i la FUNCA, fundació destinada a la investigació i prevenció del càncer a les comarques de Tarragona, per donar forma al projecte que porta per lema A Riudoms, amb la Bona Brossa, plantem cara al càncer. Els representants d’aquestes entitats se sumaran al grup tractor amb l’objectiu d’impulsar la campanya al municipi.Pròximament, des de l’Ajuntament i amb la col·laboració del grup tractor es faran reunions a peu de carrer per informar els veïns de la campanya i es repartiran cubells per als residus orgànics i bosses per les cases de Riudoms per incentivar el reciclatge. Al mateix temps, s’informarà de la campanya als comerços i empreses perquè se sumin al projecte.Des del passat mes de maig, Riudoms està renovant tots els contenidors destinats a la recollida selectiva. Així, cada zona comptarà amb bateries de contenidors destinades a cinc tipus de residus: resta, orgànica, paper i cartró, envasos de vidre, i envasos de plàstic.Riudoms és el primer municipi de més de 5.000 habitants que s’ha adherit al projecte amb l’objectiu d’augmentar el percentatge de recollida selectiva i alhora incentivar la cura del medi ambient i el civisme entre la població.