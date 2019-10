La primera vista oral del cas Torredembarra es farà del 15 al 28 d'abril a Tarragona

L’exalcalde Daniel Masagué s’enfronta a quatre anys i mig de presó pels suposats delictes de malversació i prevaricació

Un ampli front judicial

El primer judici del cas Torredembarra ha quedat fixat entre els dies 15 i 28 d’abril de l’any vinent a l’Audiència de Tarragona, segons han apuntat a l’ACN fonts judicials. Després de tres ajornaments, la vista s’havia previst per mitjan gener, però les incompatibilitats de diversos advocats han portat l’òrgan judicial a fixar-la per després de Setmana Santa. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita quatre anys i mig de presó i nou d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic per a l’exalcalde de CiU, Daniel Masagué, acusat dels suposats delictes de malversació i prevaricació per la presumpta adjudicació a dit del lloguer de dos locals. Entre els encausats també hi ha cinc regidors i exregidors, tres extècnics municipals, un advocat i dos empresaris.La investigació s’emmarca en la peça separada número 1 del conegut com ‘cas Torredembarra’ de presumpta corrupció al municipi. La causa, que s’instrueix als jutjats del Vendrell, consta de fins a nou peces separades i és l’origen de la investigació del 'cas 3%', de suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).Els fets que es portaran a judici es remunten als anys 2011 i 2012. Entre els encausats hi ha l’aleshores alcalde, Daniel Masagué; els regidors José Oviedo (PP), Juan Pérez (ADT), Santi Ardèvol (CiU), Francisca Felguera (UDC) i Pere Font (CiU); la cap de contractació municipal, Montserrat Córcoles; el coordinador d'Urbanisme, Jaume Vila, i l'enginyer municipal, Vicenç Ruiz.A més, també estan encausats en la peça separada número 1 l’advocat Xavier Xifrà, i els empresaris locals Vicente Sánchez i Rafael Jiménez. El novembre del 2014 jutge va desvincular d’aquesta peça la regidora Èlia Rodríguez (UDC) i els empresaris Jordi Sumarroca -vinculat a l’empresa Teyco- i Blas Niubó. A més, l’exregidor Ignasi Duran (GIT) i la interventora municipal, Esther Agulló, que també estaven inclosos en la causa, van morir l’any passat.En el seu escrit d’acusació, la Fiscalia Anticorrupció considera que els implicats van impulsar dos contractes d’arrendament de dos locals al municipi, malgrat que eren sabedors que «eren contraris a la llei» i que suposaven una «pèrdua de diners de l’Ajuntament».Un dels locals està ubicat al carrer Riera de Gaià i actualment ocupa la comissaria de la policia local, tot i que inicialment estava pensat perquè fos un magatzem «ja sigui d’arxiu definitiu de documentació com de maquinària o de vehicles dels diferents serveis municipals». L’altre està ubicat als carrers Priorat i Garraf, a la zona de Clarà, i estava pensat per «assajos de grups municipals, dels Nois de la Torre -la colla castellera- i d’altres associacions culturals». Tot i això, el local s’ha mantingut tancat i sense ús.El ministeri públic subratlla que, en ambdós casos, «els acusats van actuar sent conscients que els locals no eren únics ni singulars, que no hi havia urgència per llogar-los i que existien obstacles insalvables per a la legalitat dels expedients».L’exalcalde Daniel Masagué s’enfronta a quatre anys i mig de presó per un delicte continuat de malversació de fons públics i a nou d’inhabilitació especial per a l’exercici de càrrec públic. La regidora Francisca Felguera, a tres anys de presó i vuit d’inhabilitació; els regidors José Oviedo, Pere Font i Santiago Ardèvol, i la cap de contractació, Montserrat Córcoles, a quatre anys de presó cadascun per malversació continuada i a nou anys d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació.L’exregidor Juan Pérez, l’enginyer Vicenç Ruiz i els empresaris Rafael Jiménez i Vicente Sánchez s’enfronten a dos anys de presó per un delicte continuat de malversació i a quatre d’anys d’inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació. L’advocat Xavier Xifrà, a tres anys i mig de presó per malversació i, el coordinador d’Urbanisme, Jaume Vila, a cinc anys d’inhabilitació per prevaricació.En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic interessa la nul·litat dels dos contractes d’arrendament i que els encausats retornin al consistori les quantitats abonades pels locals -222.759 euros pel local del carrer Priorat i 107.708 euros pel local del carrer Riera de Gaià-.Mentrestant, l’11 de juliol el jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell va processar i deixar a punt de judici a l'exalcalde Masagué, tres membres de la família Sumarroca i una quinzena de persones per un altre procediment que agrupa diverses branques de la investigació. En concret, les relacions amb la constructora Teyco -peça número set-; l’adjudicació del pàrquing de Filadors -peça número cinc-; l’adjudicació a Nordvert del servei de neteja i de recollida de la brossa -peça número cinc- i les obres de la piscina municipal -peça número nou-.El magistrat Josep Bosch veu indicis de prevaricació, malversació de fons públics i suborn en l'actuació de Masagué i dels propietaris de la constructora Teyco, que es creu que va pagar 1,5 MEUR en comissions il·legals a l'exalcalde -mitjançant dues societats de Masagué- a canvi d’adjudicacions d’obres com les de l’aparcament de Filadors.D’altra banda, el jutge també investiga possibles irregularitats en la contractació del servei de neteja viària de Torredembarra i en l’empresa Nordvert, adjudicatària del servei. La resolució també esmenta possibles irregularitats en les obres de la piscina, del cementiri i del camp de futbol municipals, que haurien afavorit les empreses Vicsan i Griñó, de les quals l’exalcalde també podria haver rebut pagaments. A més, el jutjat apunta que Masagué també podria haver defraudat l’IRPF a Hisenda entre els anys 2010 i 2013.