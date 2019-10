Joan Ruiz: «170.000 tarragonins veuran incrementar les seves pensions al 2020»

El diputat socialista ha qualificat d'«excel·lent notícia» l’anunci fet ahir pel president en funcions, Pedro Sánchez

Actualitzada 08/10/2019 a les 17:27

El diputat socialista per Tarragona, Joan Ruiz, ha qualificat com a «excel·lent notícia» l’anunci fet ahir pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de que aquest mateix mes de desembre s’actualitzaran les pensions del 2020 d’acord amb l’IPC real. A la demarcació suposarà que «170.000 tarragonins veuran incrementar les seves pensions».Per als socialistes pensions justes significa blindar a la mateixa Constitució el sistema públic de pensions per evitar que es privatitzi. Així mateix, suposa actualitzar les pensions sempre d’acord amb l’IPC real i augmentant les pensions mínimes i les no contributives.