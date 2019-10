Els concursos de creditors a Tarragona es disparen el primer semestre de 2019

L’augment ha estat del 60% en relació als que van haver el mateix període de l’any passat i fan un total de 138 casos

Actualitzada 08/10/2019 a les 08:53

Els concursos de creditors a les comarques de Tarragona es van disparar el primer semestre d’aquest any, amb un augment del 60% el primer trimestre i del 61% el segon trimestre amb relació al mateix període del 2018. El nombre de concursos presentats davant dels corresponents jutjats van ser de 72 i 66, respectivament, segons ha informat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha fet públic l’informe Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials. Aquestes dades es poden interpretar com a símptomes d’alentiment del creixement econòmic i, fins i tot, alerten d’un refredament que apunta a la imminent arribada d’una crisi econòmica, quan encara són presents els efectes negatius de la que va començar el 2007.Pel que fa a concursos de persones jurídiques, van ser 37 i 29, amb augments del 5,7% i del 3,6% en cada un dels dos primers semestres d’aquest any, i quant a concursos personals, hi va haver 35 i 37 casos, en cada trimestre, amb uns augments considerables en relació al mateix període del 2018, del 250% i del 184,6%.Per altra banda, en els concursos presentats per persones físiques els dos primers trimestres d’enguany, l’augment ha estat del 45% respecte al mateix període del 2018, amb un total de 1.254 en el conjunt de l’Estat. Això pel que fa als jutjats de primera instància i primera instància i instrucció. Mentrestant, en els jutjats del mercantil es van declarar 1.034 concursos, la qual cosa suposa un increment del 12,3% a tot l’Estat. A aquesta xifra s’afegeixen els 395 concursos declarats i conclosos a l’empara de la vigent Llei Concursal.Per altra banda, el nombre de treballadors acomiadats que han acabat a la Justícia han estat de 489 persones el primer trimestre i 434 el segons trimestre, amb uns creixements del 27,7% i del 16,4%, respectivament, la qual cosa fa que pensar que la nova crisi econòmica comença a treure el nas a les comarques tarragonines.En el marc de les dades oferides pel Consell General del Poder Judicial, cal apuntar, com a dada que convida a l’esperança, que les execucions hipotecàries a les comarques de Tarragona van caure un 28,5% el primer trimestre d’aquest any amb relació al del 2018, i un 47.3% en el segon semestre. En els primers sis mesos del 2019 van ser 291 les execucions hipotecàries.En el conjunt de l’Estat, el nombre de llançaments practicats de gener a juny van ser 14.756, dels quals 9.802 van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), mentre que altres 3.806 d’execucions hipotecàries. Els 1.148 restants van obeir a altres causes. Catalunya, amb 3.433 llançaments, el 23,3% del total de l’Estat, ha estat la comunitat autònoma en la qual s’han practicat més en el primer semestre del 2019. Li segueixen Andalusia, amb 2.456; la Comunitat Valenciana, amb 1.960, i Madrid, amb 1.637. Atenent només els llançaments produïts a conseqüència de procediments derivats de la LAU, en el primer lloc també apareix Catalunya, amb 2.281, xifra que suposa el 23,3% del total.