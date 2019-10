El curt tarragoní que el món ha de veure

La productora Most Wanted Studio ha iniciat un Verkami per presentar el seu curt a festivals internacionals

Actualitzada 07/10/2019 a les 18:37

Valors afegits

Nono és l’únic habitant del planeta Pano. La seva tranquil·la i feliç existència es veu alterada un dia amb l’arribada d’una sonda terrestre, de la qual n’emergeix el robot Be2, que té per missió explorar nous mons i trobar aliats per a la humanitat. Tot i la desconfiança inicial, tots dos aconseguiran superar les diferències que els separen i conviure en harmonia.Aquest és l’argument del curtmetratge d’animació Me, a monster?, al darrere del qual hi ha Most Wanted Studio, una petita productora ubicada a Altafulla formada per Belinda Bonan, escriptora i directora del curt, i Joan Rubinat, productor i dissenyador sonor. L’any 2017 van estrenar el seu primer curt d’animació Back in Fashion, que va ser seleccionat a dinou festivals internacionals i guanyador de tres premis. Ara s’han proposat portar Me, a monster? a festivals de cinema d’arreu del món, i per tal d’aconseguir-ho han posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de Verkami. La recopilació de fons es va iniciar el divendres 27 de setembre i tindrà una durada de 40 dies, durant els quals s’han proposat aconseguir l’objectiu de 2000 euros. A hores d’ara el projecte ja està gairebé enllestit, i els diners es destinaran a fer front a les taxes d’inscripció als festivals i a pagar les despeses dels viatges dels seus creadors.Amb tot, Me, a Monster? ja ha estat seleccionat a la primera edició de Dones Visuals «Acció Curts» 2017 i, també, a la convocatòria de curtmetratges del 3D Wire Market 2018. A més, aquest 2019 ha format part de les jornades del fòrum europeu de coproducció de curtmetratges dins del festival Clermont-Ferrand, i ha estat escollit en la categoria «Incubator Pitch» de l’Animac, la mostra internacional de cinema d’animació de Catalunya.«Amb aquest curtmetratge volem promoure la idea de que no hi ha res de dolent en ser diferent. Amb amor, respecte i tolerància, podem superar totes les nostres pors i simplement ser amics», detalla Belinda Bonan, directora del treball.El curt s’adreça a un públic familiar, i està especialment destinat a nenes i nens d’entre 3 i 6 anys. La història busca posar en relleu el valor de l’amor, el respecte i la tolerància a partir de la constatació que el fet de ser diferents no ens fa pitjors. Me, a monster? té una durada total de 6’15’’ i es presenta en format 3D.Most Wanted Studio és una empresa de producció especialitzada en la creació de continguts per al cinema i la televisió ubicada a Altafulla. Va néixer l’any 2007 de la mà de Joan Rubinat, i Belinda Bonan s’hi va incorporar el 2015. Bonan té una llarga trajectòria en el món de l’animació i ha participat en diverses produccions com animadora 3D, entre les quals la pel·lícula Brujerías o la sèrie de televisió Desafío Champions Sendokai. A més, ha sigut docent d’animació 3D.