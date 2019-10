Comença el programa 'Caminem per Miami' amb una quarentena de participants

Cada dimarts i dijous es fan caminades d’una hora i quart per recorreguts planificats per l’equip de professionals del CAP

Actualitzada 08/10/2019 a les 19:24

L’Equip d’Atenció Primària de Mont-roig i Miami ha engegat aquest dimarts el programa Caminem per Miami per a la promoció i la pràctica de l’activitat física moderada. En l'activitat hi han participat una quarentena de persones. que han realitzat una caminada grupal acompanyada i supervisada per professionals de l’àrea sanitària, infermeres del Centre d’Atenció Primària (CAP), i esportiva, amb un tècnic d’esport de l’Ajuntament de Miami.Abans de caminar, els especialistes ensenyen exercicis per preparar el cos per a l’activitat física, i després de la caminada d’una hora i quart, aproximadament, fan exercicis d’estiraments. A més, també es tracta d’un programa d'aprenentatge i formació per als caminadors, que al llarg de l’any podran fer cursos d’RCP, d’higiene postural, entre d’altres.El programa forma part d’un estudi de recerca sobre l’impacte de l’activitat física en la qualitat de vida de les persones. Les caminades es realitzen tots els dimarts i els dijous de 09.15 a 10.30 hores, fins a finals del mes de juny.