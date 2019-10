Voluntaris restauren una barraca de pedra seca a Mont-roig del Camp

La construcció havia patit dues esllavissades pel pas del temps i l’abandonament dels camps de conreu

Un grup de 21 persones voluntàries han participat aquest cap de setmana en la restauració d'una barraca de Mont-roig del Camp a càrrec d'un mestre marger. La construcció havia patit un parell d’esllavissades considerables com a conseqüència del pas del temps i l’abandonament dels camps de conreu. La barraca bastida en pedra seca es troba amagada enmig d’un pinar de les Terres Noves, concretament a la zona de l’Aufinach.Els voluntaris van netejar de vegetació tot el voltant de la barraca, ja que gairebé no s’hi podia accedir. Després van retirar les pedres caigudes o insegures i van procedir a la rehabilitació de totes les parts ensorrades.L'activitat ha estat organitzada pel GEPEC-Ecologistes de Catalunya, en col·laboració amb el Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i l’AV Muntanya Roja. Amb aquesta ja són dotze les barraques restaurades conjuntament per aquestes entitats els darrers anys en aquest municipi del Baix Camp.