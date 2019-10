Vitrum clou la 6a edició amb una alta afluència de públic i una gran varietat d'actes

La Festa del Vidre Artesà de Vimbdodí i Poblet viu la seva edició més participativa amb Quico Sallés com a vidrier d’honor

La Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, ha viscut aquest cap de setmana una de les seves edicions amb més alta participació. Nombroses persones han assistit a aquest esdeveniment que enguany se celebra per sisè any al municipi i que ha comptat amb una gran varietat d’actes. Un any més, la festa ha aplegat mestres vidriers de Catalunya i de l’Estat.La festa es va obrir al públic dissabte al matí, en un acte amb la presència del vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Quim Nin. Entre les novetats d’enguany, han destacat les actuacions dels cantautors Èric Vinaixa, Olga Pes i Bet Bone & Xerramequ; el nomenament del periodista Quico Sallés com a vidrier d’honor; l’obertura al públic del nou espai expositiu del Museu i Forn del Vidre; la presentació d’una obra inèdita del reconegut artista montblanquí Maties Palau Ferré, o la presència de la forja artesanal de Cal Biel de l’Espluga de Francolí com a artesania convidada d’aquesta edició. Altres activitats destacades de la festa han estat els tallers infantils, l’Scape Room, els recorreguts lúdics infantils, o l’escultura gegant de gel, a càrrec d’Ivan López.La Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet forma part del catàleg oficial de Fires Monogràfiques d’Artesania de Catalunya. Vitrum pretén recuperar l'esperit vidrier que va impregnar la vila durant la primera meitat del segle XX.