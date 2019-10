Un centenar d'usuaris de Movistar a Roda de Berà es queden sense línia

La incidència ha durat dos dies

Actualitzada 07/10/2019 a les 18:47

Un centenar d’usuaris de Movistar s'han quedat sense línia durant dos dies al municipi de Roda de Berà. Segons ha pogut comprovar aquest mitjà i ha confirmat l’empresa de telefonia, des de les dues del migdia del dissabte fins a les dotze del migdia d’aquest dilluns, prop de cent persones es van quedar o bé sense telèfon fix, sense internet o qualsevol altre servei que ofereix Movistar.Segons argumentava l’empresa, el motiu és que es va trencar un cable proper a la zona i ha costat reparar-lo. Movistar va assegurar que no es va tractar de cap acte de vandalisme. Els usuaris, en trucar al 1004, número d’atenció telefònica, tan sols podien parlar amb la centraleta, que la solució que donava era que «hi havia hagut un problema tècnic i que, quan es resolgués, rebrien confirmació».Segons ha pogut comprovar aquest mitjà, usuaris van rebre l’esmentada trucada, però sense saber els motius que havien provocat el tall i, per tant, un perjudici per a ells, ja que no havien pogut realitzar ni rebre trucades.