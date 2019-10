Quinze anys d'internament psiquiàtric per intentar matar un veí a cops de destral a Arbolí

L’Audiència de Tarragona absol l'home amb l’eximent completa per alteració psíquica, arran d’un pacte de conformitat

Actualitzada 07/10/2019 a les 15:15

L’Audiència de Tarragona ha absolt l’home que el febrer del 2016 va intentar matar a cops de destral un veí a Arbolí (Baix Camp), però n’ha acordat l’internament en un centre psiquiàtric durant un període de quinze anys menys un dia. Les parts han arribat aquest dilluns a un acord de conformitat que reconeix a l’home l’eximent completa de la temptativa d'assassinat per alteració psíquica degut a un trastorn mental greu que pateix. La víctima, que en el moment dels fets tenia 69 anys, va morir l’abril del 2017. Per aquest motiu, l’acusat haurà d’indemnitzar els seus familiars amb més de 256.000 euros per les greus seqüeles ocasionades A més, no podrà aproximar-se a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ells durant un període de deu anys.L’home, incapacitat judicialment des de l’abril, complirà l’internament al centre Pere Mata de Reus, on ja va ingressar fa uns mesos. Anteriorment, la vista ja s’havia hagut d’ajornar en dues ocasions perquè l’home no es trobava en bones condicions psíquiques.En el moment dels fets l’home presentava un estat de descompensació clínica, amb crisi psicòtica, i un trastorn mental greu. En concret, patia d’esquizofrènia de tipus esquizoafectiva, la qual cosa va provocar una alteració del seu judici de la realitat i va anul·lar les seves capacitats.En l’estat que es trobava, es va dirigir al seu veí, portant a la mà una destral d’ús domèstic, i, amb l’ànim de causar-li la mort, li va clavar al cap, fet que va provocar-li greus lesions sense arribar a produir-se la mort.En el moment dels fets, l’acusat tenia 46 anys i, la víctima, 69 anys. Tots dos vivien al mateix carrer. A mig matí, el presumpte agressor li va propinar almenys tres cops de destral al cap i a l'esquena, deixant-lo molt mal ferit, i es va tancar a casa.El succés va trasbalsar la quarantena de veïns d’aquest petit poble del Baix Camp. Dos excursionistes van ser les primeres persones en donar l’alarma en veure que dos homes s’estaven barallant amb una destral al mig del carrer.