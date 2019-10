L’activitat s’ha dut a terme per tercer any consecutiu

Un total de 106 persones van participar ahir diumenge, 6 d’octubre, en la Jornada de neteja de platges a l’Hospitalet de l’Infant. Aquest és el tercer any consecutiu que es duu a terme l’activitat, organitzada per les regidories de Turisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Glups Diving Center amb la col·laboració de diverses entitats i establiments locals. L’obejctiu d’aquesta acció és col·laborar en la conservació del fons marí i potenciar la conscienciació mediambiental.Els participants, 35 bussejadors i 71 voluntaris per netejar en terra, van recollir aproximadament 75 quilos de deixalles entre el mar i la sorra. En acabar la feina, van ser obsequiats amb un dinar de germanor al passeig marítim, davant de la Base Nàutica.