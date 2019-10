Els veïns del Baix Gaià continuen pressionant a l'espera d'una solució

El subdelegat Joan Sabaté els traslladarà una proposta a finals de mes per evitar que s’incrementi la problemàtica

Actualitzada 07/10/2019 a les 09:37

La plataforma Reobrint Rotonda i l’associació de veïns de Brises del Mar van reeditar ahir un diumenge més les seves protestes. A la rotonda batejada com a «plaça Fèlix Alonso» –l’anterior alcalde d’Altafulla i exdiputat d’En Comú Podem, que va avalar la instal·lació dels new jerseys que impedeixen circular per la rotonda sencera–, aquest indret va tornar a ser punt de trobada durant una hora de tall. A causa d’aquest, es va registrar una cua de fins a tres quilòmetres a l’N-340. Recentment, la plataforma –que agrupa veïns de diversos municipis del Baix Gaià afectats pel canvi de circulació dictat fa més d’un any i que havia de ser provisional– es va reunir amb el govern d’Altafulla i tamb el subdelegat del govern espanyol. Joan Sabaté va manifestar que «a finals de mes» els respondrien la demanda de la reobertura amb una possible solució i que haurà de ser consultada abans amb la direcció territorial de carreteres de la Generalitat.Jeremy Cobacho, portaveu dels veïns, explica que «ens diuen que hi estan treballant» i que «a finals de mes hi haurà una nova reunió amb el subdelegat». En l’anterior trobada, els veïns van plantejar com a solució canviar el sistema informàtic per tal que no calgués sortir de l’AP-7 per beneficiar-se de la gratuïtat de l’autopista entre Torredembarra i Salou. Molts vehicles, especialment camions –obligats a circular per la via de pagament– surten del peatge per tornar-hi a entrar. Per aquest motiu, el govern espanyol va instal·lar new jerseys i obligar els vehicles a agafar l’N-340 en direcció sud. «Això es pot arreglar amb un canvi en el sistema informàtic dels teletac, que no calgui entrar i sortir», diu Cobacho. Ara, assegura, són prop de 25.000 camions els que passen per aquest punt entre els termes municipals d’Altafulla i de Torredembarra. Amb la gratuïtat prevista per a partir de gener entre Tarragona i Alacant per l’AP-7, temen que el volum de camions que facin el tomb pel terme siguin «uns 60.000».Des del passat mes de juny, els veïns afectats han convocat un total de 24 talls en aquest punt viari. Tot, per reobrir una rotonda que l’11 de juliol de 2018 va deixar de ser-ho per decisió del Ministeri de Foment espanyol. La voluntat de les autoritats era pacificar el trànsit de camions, però d’aquesta manera es van tallar les comunicacions més àgils que hi havia fins llavors entre l’interior de la comarca i el litoral. Trajectes que anteriorment suposaven cinc minuts ara representen mitja hora. Era una solució «provisional» fins que no hi hagués una variant del tram nou de l’A-7 –una variant que no es preveu que sigui una realitat en els pròxims sis o set anys. Els veïns, farts d’enviar cartes i que no hi hagués cap canvi de rumb en les polítiques de mobilitat, van iniciar els talls.