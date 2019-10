Els jardins del Pavelló de la Pobla de Mafumet estrenen carpa permanent

Ocupa 540 metres quadrats de superfície i té una alçada variable de 3,5 a 15 metres

El Pavelló de la Pobla de Mafumet ja compta amb la nova carpa permanent que ocupa 540 metres quadrats de superfície i té una alçada variable de 3,5 a 15 metres. Diumenge va tenir lloc l'acte d'inauguració de l'espai polivalent, que permetrà celebrar actes tot l'any.L'envelat està situat als jardins del Pavelló, on també s'ha arranjat l'entorn amb il·luminació pròpia i de baix consum i s'han instal·lat 1.300 metres quadrats de paviment de pedra. També s’ha remodelat la zona enjardinada i s’ha renovat la vegetació d’aquest espai públic amb la plantació de plantes arbustives, florals i arbres trasplantats.Durant la inauguració, es van programar diverses activitats per las més petits com inflables, pintacares, una gimcana amb elements gegants, una minidisco i animació a càrrec de personatges d’animació infantil.Després de la decoberta de la placa inaugrual i els parlaments de l'alcalde Joan Maria Sardà, va tenir lloc un aperitiu que va estar musicalment amenitzat per The Soul Man Quartet. Per la tarda va tenir lloc el primer acte programat a la nova carpa, l'espectacle Disco per Xics, que va fer ballar grans i petits.