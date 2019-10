Detinguda una parella per agredir-se mútuament a l'estació de tren de Cambrils

La Policia també va arrestar un home de 54 anys per amenaçar amb un ganivet a un altre en una baralla

Actualitzada 07/10/2019 a les 17:58

Detingut per amenaçar amb un ganivet

Un home i una dona de 22 i 31 anys han estat detinguts aquest diumenge a Cambrils per un delicte de violència de gènere i domèstica. La Policia Local va acudir fins a l'estació de tren del municipi situada al carrer Verge de Montserrat per una discussió d'una parella.En la baralla els dos implicats s'haurien agredit mútuament produint-se lesions lleus. Com a conseqüència, la Policia Local va arrestar la dona i l'home i va instruir un atestat per violència de gènere i per violència domèstica.La Policia va localitzar el passat dijous, 3 d'octubre, un home de 54 anys implicat en una baralla que va tenir lloc el 30 de setembre a l'Eixample del Port de Cambrils.Els veïns van alertar a la policia per la discussió, en la que el detingut anava amb un ganivet a la mà. El veí de Cambrils, que compta amb antecedents policials, va ser detingut la setmana passada com a presumpte autor d'amenaces.