Desarticulat un grup criminal especialitzat en diferents tipus de robatoris al Camp de Tarragona

Els lladres van fer ús de la violència en quatre robatoris a l’Alt Camp

Actualitzada 05/10/2019 a les 10:02

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona van detenir entre els dies 25 i 30 de setembre a Reus, Valls i Tarragona set homes d’entre 23 i 37 anys i una dona de 23 anys, tots ells de nacionalitat espanyola i veïns d’aquests tres municipis, com a presumptes autors d’un total de 48 fets delictius.Totes aquestes persones, excepte una d’elles, formaven part d’un grup criminal al qual se’ls atribueix 11 robatoris amb força a domicilis, quatre robatoris amb violència i intimidació i set robatoris i furts d’ús de vehicles, tots ells comesos al Camp de Tarragona. Així mateix, també estan acusats d’altres delictes com tinença d’armes, lesions, extorsió o tràfic de drogues.En col·laboració amb la Unitat d’Investigació de Valls, els agents van iniciar els treballs a principis de juny arran de la detecció de diversos delictes amb un mateix modus operandi. Per cometre robatoris de vehicles o a l’interior de domicilis, els autors utilitzaven guants i es cobrien el rostre amb un passamuntanyes. Les actuacions eren dirigides i coordinades per dos dels detinguts, els quals són germans i veïns de Reus, i en cas de trobar-se amb alguna víctima o testimoni dels fets, l’amenaçaven o directament l’agredien ocasionant-li lesions.Entre alguns dels primers fets, els dies 19 i 20 de juny, destaquen els robatoris de vehicles a Tarragona i diversos municipis de l’Alt Camp com Vilabella, Santes Creus d’Albinyana i Vila-rodona, o un robatori amb força en un domicili d’aquesta darrera població. Li van seguir altres fets a Valls o Puigpelat, a la mateixa comarca. També van actuar a Renau (Tarragonès), Reus (Baix Camp) i Solivella (Conca de Barberà).Els lladres van fer ús de la violència en quatre robatoris a l’Alt Camp: un a la via pública a Vila-rodona, i els restants en propietats particulars del Rourell, el Pla de Santa Maria i Vallmoll.Els detinguts es desplaçaven amb vehicles sostrets i en alguns casos fins i tot els cremaven per evitar deixar indicis que poguessin incriminar-los. Finalment però, la majoria d’indicis es van localitzar durant les diligències d’entrada i perquisició amb autorització judicial als cinc domicilis dels detinguts, tres a Tarragona, un a Valls i l’altre a Reus.A banda de diverses armes, també es van comissar plantes i recipients plens de marihuana i més de 8.000 € en efectiu. Així mateix, durant aquest dispositiu els agents van poder recuperar diferents objectes que havien estat sostrets com joies i aparells electrònics. Tots els detinguts acumulen nombrosos antecedents policials per diferents fets delictius.El Jutjat d’Instrucció número 2 del Vendrell va decretar presó provisional per a cinc dels vuit detinguts i llibertat amb càrrecs per als tres restants amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.