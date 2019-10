París inaugura el passatge Neus Català i li atorga la medalla de la ciutat

La filla de la lluitadora antifeixista i supervivent de Ravensbrück estén els reconeixements a la seva mare a totes les persones deportades

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:25

La lluitadora antifeixista i supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück Neus Català, nascuda als Guiamets (Priorat), ha rebut aquest divendres el reconeixement de la ciutat de París i ja dona nom a un passatge de l'onzè districte de la capital francesa. En un acte d'inauguració del passatge que ha esdevingut un homenatge a la trajectòria de lluita i de preservació de la memòria de Català, la seva filla, Margarita Català, ha reivindicat la tasca de la seva mare en la recuperació i preservació de les històries de les dones deportades, a les quals Català es referia com «les oblidades de les oblidades», i ha apuntat que tots els mèrits que ha rebut la seva mare ho són per a totes les persones que, com Català, van ser deportades pel feixisme. Català també ha rebut a títol pòstum la medalla Grand Vermeil -la màxima distinció que dona la ciutat de París-, que ha estat recollida per la seva filla.