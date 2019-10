En principi, s'havia de fer aquest tram per carretera per obres d'Adif però, finalment, no serà així

Actualitzada 04/10/2019 a les 13:45

#Atenció! Aquest cap de setmana no hi haurà modificació per obres. El servei serà l'habitual. https://t.co/ctn2ZQw8tY — R15 Rodalies (@rod15cat) October 3, 2019

La línia R15, que fa el trajecte amb tren entre Riba-roja d'Ebre i Barcelona, prestarà servei amb normalitat. Adif tenia previst continuar uns treballs d’instal·lació de via entre Vila-seca i Tarragona però, finalment, no es faran i el servei s'operarà amb normalitat.La setmana passada els viatgers havien de fer aquest trajecte per carretera amb autobús entre les dues estacions, fet que afectava a deu trens de la línea R15.El canvi del cronograma de les tasques que Adif desenvolupa a Vila-seca ha permès que la circulació no quedi afectada els dies 5 i 6 d'octubre.