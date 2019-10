El cos policial fa una desena d’intervencions en domicilis on s’exerceix la prostitució de dones xineses

Actualitzada 04/10/2019 a les 18:49

Més sol·licitants d’asil i 61 detinguts a l’aeroport

«Seguirem complint la llei i les ordres judicials»

La policia espanyola confirma un increment constant de plantacions de marihuana. Només a la demarcació de Tarragona en el darrer any s’han intervingut unes 15.000 plantes, el triple de fa tres anys. Segons ha explicat el comissari provincial, Carlos Yubero, en la commemoració del Dia de la Policia a Tarragona, el repunt es dona tant en plantacions interiors com exteriors. A més, la policia detecta l’ús d’aparells cada cop més moderns, que necessiten menys energia i abarateixen costos, com ara les làmpades LED. En conjunt enguany s’han desmantellat 20 centres de producció i distribució de drogues, i s’han intervingut 225 quilos de cànnabis sativa, 75 quilos de cabdells ja processats, 67 quilos d’haixix, mig quilo de cocaïna, 300 grams d’heroïna i uns 700.000 euros en efectiu.Una de les troballes més curioses han estat els quinze quilos d’haixix que s’havien amagat en una cadira de rodes elèctrica que una parella pretenia traslladar en cotxe fins a la República Txeca. La policia els va poder detenir a Camarles (Baix Ebre) i va evitar que poguessin dur 59 peces d’haixix a un grup de narcotraficants d’aquell país.Aquest any la policia espanyola acumula un increment de detinguts del 21%. En matèria d’estrangeria s’han obert prop de 300 expedients que han comportat la detenció de poc més de 100 persones; i s’han fet mig centenar d’expulsions qualificades.A més, el cos ha desenvolupat i completat una trentena d’investigacions sobre tracta d’éssers humans, tant per a explotació laboral com sexual, així com d’actuacions delictives relacionades amb els fraus i falsificacions documentals, amb el resultat de prop d’un centenar de detinguts.El comissari Yubero ha detallat que s’han fet una desena d’intervencions amb detinguts per prostitució de dones d’origen xinès en domicilis i pisos. «Els prostíbuls o clubs han quedat totalment apartats i ara es fa en pisos aparentment particulars que canvien constantment i són molt itinerants per evitar que la policia els detecti i que els veïns es queixin», ha explicat.Com a Policia Judicial les unitats de Delinqüència econòmica i fiscal, i de crim organitzat, han sumat 82 operacions amb 130 detinguts per delictes contra la salut pública i el tràfic de drogues; estafes i fraus a través d’Internet; blanqueig de capitals; pornografia infantil i pederàstia, i reclamacions internacionals judicials i policials.Yubero ha destacat també el creixement exponencial de les infraccions penals comeses a través de via telemàtica, en les diferents modalitats d’estafes i defraudacions, amb un volum defraudat que supera els 150.000 euros.D’altra banda, la policia espanyola ha fet un centenar d’inspeccions als ports esportius del litoral amb 1.317 embarcacions recreatives i 3.393 ocupants; 370 inspeccions en bucs; i controls en 59 creuers amb 108.070 passatgers. A l’aeroport de Reus els agents han controlat 16.672 vols i més d’un milió de passatgers, i han fet 61 detinguts.A més, les oficines de la policia espanyola han expedit més de 120.000 documents d’identitat (DNI) i passaports. També s’han tramitat 12.000 documents per a ciutadans estrangers, entre els que destaquen 1.181 sol·licitants d’asil.Pel que fa al Brexit, la comissaria de Tarragona ha implementat un servei especial d’atenció als ciutadans originaris del Regne Unit que hagin d’adaptar la documentació a la nova situació que pugui plantejar-se.D’altra banda, el comissari en cap ha destacat el treball de la policia espanyola i l’esforç per garantir «la necessària seguretat». El comissari ha afirmat que actuaran «com hem fet sempre complint estrictament la llei i les ordres que rebem de l’autoritat judicial». Carlos Yubero ha participat aquest divendres el seu darrer acte del Dia de la Policia en actiu, ja que es jubilarà a final d’agost de l’any vinent.Durant l’acte que s’ha fet al Seminari de Tarragona s’han lliurat nou creus al Mèrit Policial, una amb distintiu vermell i vuit amb distintiu blanc, així com catorze reconeixements a policies locals. Per la seva banda, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha afirmat que la seguretat dona estabilitat a la societat i és la garantia de l’Estat de Dret, i ha afegit que la policia espanyola hi juga «un paper fonamental».