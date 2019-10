El col·lectiu demana que s’apliquin mesures cautelars per frenar els enviaments d’aigua

Actualitzada 04/10/2019 a les 17:25

La Plataforma pel Riu Siurana ha denunciat que s’ha fet un «nou transvasament» d’aigua del riu a la riera de Riudecanyes. Segons han assenyalat en un comunicat, s’haurien enviat 500.000 metres cúbics (m3) d’aigua entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre. La plataforma ha assegurat que entre aigua regulada i no regulada s’han passat 5.500.000 m3 d’aigua el 2019, mentre que riu avall se n’han deixat 650.000 m3. El col·lectiu també ha lamentat el nou ajornament de la reunió de la Taula del Siurana i que no s’hagin implementat actuacions que protegeixin el riu mentre no hi hagi una proposta de consens. Per aquesta raó han demanat que s’aturin els transvasaments mentre durin les sessions de la taula.