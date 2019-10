La DOQ Priorat no tem per l'impacte que puguin tenir els aranzels dels EUA

Sal·lustià Àlvarez creu que estar posicionats com un producte de qualitat en minimitza l’impacte

Actualitzada 04/10/2019 a les 11:08

El president de la Denominació d’Origen Qualitat (DOQ) Priorat, Sal·lustià Àlvarez, creu que la possible aplicació per part dels EUA d’un aranzel del 25% al vi procedent de l’Estat no els afectarà gaire. L’entrada en vigor de la taxa està fixada per al 18 d’octubre, després que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) hagi autoritzat els Estats Units a imposar sancions comercials a la Unió Europea per valor de 6.900 milions d’euros, arran de les ajudes que països europeus havien donat a l’aeronàutica Airbus per competir contra la nord-americana Boeing. Àlvarez apunta que el fet que els vins del Priorat estiguin posicionats com un producte de qualitat els ajuda a resistir aquestes situacions. El mercat nord-americà suposa entre un 12% i un 15% de les exportacions de la DOQ Priorat.Àlvarez es mostra prudent sobre el nivell d’afectació que la mesura de l’administració Trump acabarà tenint. De tota manera apunta que els aranzels afecten sobretot les marques que no estan consolidades. “El client ens demana i el sector intermedi no ens veu com un gran negoci, sinó com un servei que ha de prestar al consumidor final”, valora. A la vegada reconeix que són un producte “de volums escassos i d’una alta qualitat”, que es mou en una gamma de preus superior. Al seu parer, els grans afectats seran els productes de nivell mitjà i baix.Pel que fa a com suportaran la nova taxa, el president vaticina que s’acabarà repartint entre el preu que pagarà el consumidor final i els costos en origen. La DOQ Priorat ven unes 500.000 ampolles anuals als EUA, el que suposa entre un 12% i un 15% del total d’exportacions. El principal mercat són els països del centre d’Europa, com Suïssa, Alemanya o els Països Baixos. “No tenir un únic mercat per nosaltres és una tranquil·litat”, conclou.