Junts presentarà una moció per crear una línia de bus que connecti el nou centre mèdic amb els Pallaresos

A més, demanaran que el servei sigui gratuït per a jubilats i pensionistes

Actualitzada 04/10/2019 a les 13:54

Junts per Catalunya- Els Pallaresos presentarà en el proper plenari una moció per establir una connexió amb autobús o similar cap al nou centre mèdic. Des del partit asseguren que la unió en transport públic entre les zones més perifèriques del municipi i el nou centre mèdic és «inexistent», fet que suposa que els habitants vagin caminant o bé amb vehicle privat.Durant el ple es demanarà que es reclami a l'Autoritat Municipal la creació d'una línia d'autobús exprés o similar entre totes les zones dels Pallaresos i el centre mèdic que faci el trajecte de manera regular i amb una freqüència de pas raonable, en coherència amb les necessitats dels veïns. Des de Junts volen que el servei sigui gratuït per a persones jubilades, pensionistes i d’altres que puguin determinar els Serveis Socials.