Calvet afirma que el 2018 no es van superar els límits de partícules contaminants a l'aire del Camp de Tarragona

El conseller avança que es farà un nou pla de vigilància per aprofundir en l’anàlisi d’algunes substàncies

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:58

Estudi a la ciutat de Tarragona

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que durant el 2018 no es van superar els límits ni els valors de referència de cap dels paràmetres de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. El conseller ho ha afirmat en acabar la sisena edició de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, que s’ha celebrat aquest divendres a Vila-seca. Calvet també ha avançat que en els propers mesos s’establirà un nou pla de vigilància de la qualitat de l’aire, que consistirà en aprofundir en la mesura continuada dels compostos orgànics volàtils.Segons ha informat Calvet, les dades s’han analitzat a partir de la xarxa de vigilància permanent que té la Generalitat a la zona i ha recordat que el Camp de Tarragona és la zona de Catalunya amb més monitorització contínua. Tot i que ha apuntat que no s’han superat els límits establerts, ha reconegut que en algun moment s’ha estat per sobre dels llindars en ozó. «No només a Tarragona, també a la Plana de Vic, i a causa de la situació climàtica. L’augment de la temperatura fa que es generi ozó», ha justificat el conseller. També ha indicat que a l’àrea metropolitana de Barcelona els paràmetres elevats són a causa de la «mobilitat concentrada», mentre que a l’entorn de Tarragona és a causa de la indústria.A més ha avançat que en els propers mesos s’establirà un nou pla de vigilància. Consistirà en aprofundir en la mesura continuada dels compostos orgànics volàtils, com el benzè o el butadiè. Aquest nou pla tindrà més punts de mesura i s’avançarà en la recerca dels valors de referència i s’impulsarà des de la taula tècnica de la Taula de la Qualitat de l’Aire. De fet, compostos com el butadiè no tenen un valor de referència en la normativa, mentre que el del benzè se situa en de 5 micrograms per metre cúbic (5µg/m3) de mitjana anual.A la Taula de la Qualitat de l’Aire també hi ha assistit el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, que ha refermat el compromís del consistori de fer un estudi de la qualitat de l’aire a la ciutat. Puig ha apuntat que han començat converses «informals» amb altres municipis de l’entorn del polígon químic de Tarragona per dur a terme l’anàlisi. «No ho volem fer de manera aïllada sinó concertada i pactar la metodologia científica i un sistema que garanteixi que un grup independent faci l’estudi», ha dit.En aquesta línia, el conseller Calvet ha posat a disposició del consistori totes les dades i eines de la Generalitat per poder fer l’estudi.