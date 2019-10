A presó els tres membres d'un clan familiar que venia drogues en un pis de la Pineda

Els detinguts prenien mesures de contra vigilància per no ser detectats

Dos homes i una dona de la mateixa família han ingressat a presó acusats de vendre drogues al detall des d’un pis de la Pineda, a Vila-seca. Al setembre els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van comprovar un elevat trànsit de vehicles de possibles compradors de droga. També van observar que els ocupants accedien ràpidament al vestíbul de l’edifici i que en marxaven al cap de pocs minuts, i que els traficants prenien mesures de contra vigilància per no ser detectats en el moment de vendre la droga als clients. Finalment, dilluns els agents van fer dues entrades a l’habitatge i en un magatzem que utilitzaven com a pàrquing.Els investigadors van comissar mig quilo de cocaïna, quatre quilos d’haixix i gairebé 10.500 euros en efectiu, a més de dos vehicles d’alta gamma propietat dels arrestats. Amb la seva detenció els Mossos d’Esquadra han donat per desmantellat un dels punts de venda de droga més actius de la zona.Els implicats són dos homes i una dona de nacionalitat espanyola, de 21, 53 i 66 anys, i veïns de la Pineda. Van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i ja han ingressat a presó per ordre del jutjat de guàrdia de Tarragona.