Vuit cervesers i sis elaboradors d'alimentació local a la 3a Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga

L’esdeveniment serà el 12 d’octubre a la plaça i carrer del Castell, on també es podrà gaudir d’actuacions musicals

Actualitzada 03/10/2019 a les 15:36

L’Espluga de Francolí acollirà el proper dissabte, 12 d’octubre, la 3a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Enguany hi haurà vuit elaboradors de cervesa artesanal: Cervesa Boixets, Cerveses Ponent, Les Clandestines, La Segarreta, La Montblanquina, La Vella Caravana, Lo Vilot i Ona Cervesa. La fira també comptarà amb la presència de sis establiments d’elaboradors i restauradors locals: Forn de Pa Cal Tullet, Cansaladeria Cal Pagès, Glòria Xarcuters, Pastisseria Cabal, Casa Nostra Restaurant i Carnisseria Cal Mariquinyo. També hi participarà Tòfona de la Conca i algunes Food Trucks.La mostra s’ubicarà a la Plaça i Carrer Castell i obrirà de 12h a 15h i de 17h a 00h. Per tal de poder gaudir de les degustacions caldrà adquirir pel preu de 2 euros el got de vidre de la fira a l’estand d’informació. Quan el tinguin, els assistents es podran dirigir a qualsevol de les cerveseries per adquirir les consumicions, així com a totes les parades que ofereixin gastronomia.La música també tindrà el seu lloc a la fira. Al matí i a la tarda farà l’animació un discjòquei local, Ezio, que punxarà música en vinil: soul, funk, rock, pop, reggae. Al vespre actuarà Stromboli Jazz Band, un grup itinerant de swing, dixieland, jazz popular i altres músiques integrat per músics professionals del Camp de Tarragona. Per últim, a la nit es podrà escoltar Leitmotiv, quintet de músics del territori que interpreten covers de diversos estils i en clau de jazz.