Una vintena de cellers del territoori participaran a la 10a edició de 'Cambrils, entrada al País del Vi'

El Parc del Pescador acollirà 'showcookings', tastos, entre d'altres activitats de l'11 al 13 d'octubre

Actualitzada 03/10/2019 a les 15:24

Activitats variades

La desena edició de la Mostra del Vi i Gastronomia Cambrils, entrada al País del Vi se celebrarà el cap de setmana de l'11 al 13 d'octubre. Vint-i-cinc cellers de les diferents D.O. de la demarcació oferiran al Parc del Pescador els seus vins, que es podran acompanyar amb tapes que aniran a càrrec de vuit restaurants.Durant els tres dies s'han programat diverses activitats com tastos guiats, tallers familiars, actuacions musicals, castells, entre d'altres. Enguany l'horari de la Mostra, organitzada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, serà d’11 a 15 i de 18 a les 23 hores.La cita gastronòmica comptarà amb 25 cellers del territori, sis més que l'any passat. Entre ells n'hi ha de la DO Tarragona, DOQ Priorat, DO Terra Alta, DO Montsant, DO Conca de Barberà, entre d'altres. Les tapes i degustacions gastronòmiques aniran a càrrec dels restaurants Can Bosch, Taller 9, Petit Vegan, Plan B, El Tamboret, Factory Burguers, M’Art, La Stiva i Daniel Salinas, juntament amb l’associació gastronòmica Societas Coqvinària de Cambrils, que s’encarregarà dels showcookings de diumenge.Per primera vegada la mostra inclourà la final del Vermuting, el diumenge a les 18.30 hores, que comptarà amb la participació de Miramar, Rincón de Diego, l’Original Experiències Gastronòmiques, Mar del Priorat, Ches Burger i Estival Eldorado Resort.Per als més petits s'han programat diversos a tallers gratuïts de cuina saludable en horari de 11 a 13 hores i de 18 a 20 hores, on els infants aprendran a fer: amanides, vermut i tapes amb raïm i, el darrer dia, un berenar tradicional com el pa amb vi i sucre.Els Xiquets de Cambrils i els Castellers d’Altafulla el diumenge 13 a les 12.30 hores oferiran una actuació castellers.Per amenitzar les jornades, actuaran els alumnes de l’Escola de Música de Cambrils amb la Big Band, la Stromboli Jazz Band, Son la Exclusiva, Angel Dust i diumenge per cloure la fira hi haurà una sessió de música 80’s & 90’s amb DJ Va de So.Enguant, les xerrades culinàries aniran a càrrec de l’associació Socitas Coqvinària Cambrils sota el títol La Ciència a la Cuina i De Gvstibvs, Què menjaven els Romans a la zona de la pèrgola el dissabte i diumenge al migdia. Les presentacions aniran acompanyades dels showcookings de diverses receptes que després el públic podrà degustar a la seva carpa.