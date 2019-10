Una nova taverna i una cercavila se sumen a la 17a Fira de Bandolers d'Alcover

L’església Vella també tindrà un racó de degustacions que se sumarà a l’habitual de la plaça Nova on es podran degustar productes locals

La baixada d’Ornis

Alcover ja ho té tot a punt per acollir una nova edició de la Fira de Bandolers, la 17a. Les principals novetats d’enguany són una taverna que s’ubicarà a l’església Vella, i que se suma a la gran taverna de la plaça Nova, i la Baixada del Bandoler.La fira començarà el pròxim dijous 10 d’octubre i s’allargarà fins al diumenge dia 13. Durant aquests dies, Alcover estarà ple d’activitats relacionades amb els bandolers que ajudaran a transportar als visitants als segles XVI i XVII a través de les diferents escenificacions teatrals, que seran l’eix vertebrador de la fira. El programa també farà que els assistents revisquin la història local a través dels Morells i els Voltors, els dos bàndols d’aquella època.El dijous s’inaugurarà la Fira de Bandolers amb la conferència sobre les novetats de la recerca dels Morells i Voltors, un acte a càrrec de Josep Cañabete i Alba Alonso que donarà pas a la presentació de la nova cervesa Alcobeer, sorgida de la unió entre La Mula i La Rosita. L’endemà, divendres 11 s’obriran les dues tavernes, una a la plaça Nova i l’altra a l’església Vella. En aquest escenari serà on es farà la mostra i tast de les principals referències artesanes, elaborades per empreses alcoverenques que conformen un lot de productes sota un segell de qualitat. A banda de degustar aquests productes locals, també es podrà gaudir de diferents representacions teatrals i musicals que es donaran cita. Aquest divendres dia 11 també tindrà lloc una altra de les novetats més destacades, la Baixada del Bandoler que se celebrarà a les 23 h. i que consisteix en una cercavila de l’església Nova fins a la plaça Nova on, per tancar la nit, actuaran els AllCovers i la Banda del coche rojo.El dissabte serà el torn de la Bandolerada, un dels actes més esperats pels més menuts. Una gimcana de proves on els participants es converteixen en bandolers. A la tarda, a partir de les 16 h. també hi haurà un dels moments més esperats, la baixada d’Ornis. Una cita tradicional i divertida on les esbojarrades andròmines ocupen els carrers del poble.Finalment, la fira clourà diumenge dia 13 amb la trobada de capgrossos i gegants en la qual participaran una vintena de colles que portaran més de 400 persones i que finalitzarà a la plaça Lluís Companys amb una ballada de germanor. A la tarda, la companyia de teatre local La Resclosa convidarà als assistents a fer un viatge de 400 anys en el temps on podran canviar el decurs de la història amb La roda del temps. Un concert bandoler a càrrec de Fenya Rai clourà la 17a Fira de Bandolers. La regidora de la fira, Carla Miret, va destacar ahir, en la presentació de la fira, la nova edició del Diari de la Fira de Bandolers, «la nineta dels meus ulls» i va assenyalar concretament, l’article de Joan Cavallé on «explica detalladament l’ADN de la fira».Per la seva banda, el regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Alcover, Josep M. Girona va aprofitar l’ocasió per presentar alguns dels actes que es faran per la Festa Major que tindrà lloc cinc dies més tard, del 18 al 21 d’octubre i va remarcar que «entre la fira i la Festa Major també hi ha activitats culturals», com per exemple el dia 17 els més petits podran donar el xumet a la gegantona d’Alcover. De la Festa Major, el regidor va destacar el concert de Doctor Prats i Itaca Band i el correfoc gran i petit, entre altres.