Les DOP Siurana i Garrigues afronten amb neguit l'aplicació d'aranzels del 25% als EUA

Antoni Galceran afirma que és un mercat important i en creixement

Actualitzada 03/10/2019 a les 19:19

La DOP Garrigues tem que la mesura els afecti indirectament

El president de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Siurana, Antoni Galceran, assegura que la possible aplicació per part dels EUA d’un aranzel del 25% a l’oli d’oliva procedent de l’Estat és una situació «greu» per als productors. Una visió que comparteix en bona mesura Enric Dalmau, el seu homòleg a la DOP Garrigues, si bé el volum d’exportació que fan a Nord-Amèrica no és massa gran. L’entrada en vigor de la taxa està fixada per al 18 d’octubre, després que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) hagi autoritzat els Estats Units a imposar sancions comercials a la Unió Europea per valor de 6.900 milions d’euros, arran de les ajudes que països europeus havien donat a l’aeronàutica Airbus per competir contra la nord-americana Boeing. Galceran considera que això els pot fer baixar les exportacions als EUA per l’increment de preu i perquè altres competidors tindran avantatge en aquest mercat.L’oli d’oliva és un dels productes afectats per l’aplicació dels aranzels que vol aplicar l’administració Trump, juntament amb el vi, els licors o el porc, entre altres. Les taxes només s’aplicarien als productes procedents d’Espanya, França, Alemanya i el Regne Unit.El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, assegura que la situació és «greu», si bé reconeix que encara no saben ben bé les repercussions que tindrà. A Galceran li preocupa que hi ha països europeus productors d’oli com Itàlia, Grècia o Turquia que no estan afectats per la decisió de l’OMC, i això deixa l’oli de Siurana en un clar desavantatge competitiu a l’hora de vendre als EUA.La implantació dels aranzels farà que el preu de l’oli exportat sigui més elevat. Per intentar minimitzar la possible pèrdua de vendes, Galceran tan sols hi veu dues opcions: o el consumidor nord-americà paga més pel producte, o baixa el preu en origen. Al seu parer, «el més lògic» és el segon supòsit, fet que implicaria que «rebessin els pagesos», que cobrarien menys.El president de la DOP Siurana recorda que també exporten a Àsia, el nord d’Europa o Alemanya, fet que els suposa tenir una exportació diversificada. De tota manera, reconeix que els EUA tenen un valor afegit pel reconeixement que hi ha per un producte bàsic de la dieta mediterrània, que «està de moda», cosa que fa que la demanda hagi crescut els darrers anys. Un increment que ara es podria veure aturat.El president de la DOP Garrigues, Enric Dalmau, ha explicat que la imposició d'aranzels dels EUA no els afectaran massa perquè si bé a la DO hi ha algun productor que exporta oli al país americà «no són grans quantitats». Això no obstant, considera que la mesura no és gens bona pel sector ja que a partir d'aquí «rebrem tots», tant els que hi exporten com els que no. Segons Dalmau, es podria donar que encara hi hagi més estocs d'oli a Espanya, i «això de bo no n'és gens».En qualsevol cas, Dalmau ha reconegut que encara és massa aviat per dir i saber que és el que acabarà passant. El 80% de l'oli que produeix la DOP Garrigues es ven Catalunya però també n'exporta a França, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, el Japó i la Xina, entre d'altres països.