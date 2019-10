El Museu Casteller, a l'espera d'una nova licitació

El concurs per gestionar l’equipament va quedar desert, un impàs que podria acabar retardant la seva obertura al 2020

El Museu Casteller de Catalunya, en fase final de construcció a Valls, resta a l’espera de trobar una empresa que el gestioni. El concurs per licitar el servei, convocat a l’estiu, va quedar desert. Un impàs que podria condicionar l’obertura de l’equipament i retardar-la al 2020, quan la seva inauguració s’havia anunciat per finals d’aquest estiu. Fonts municipals han informat a l’ACN que s’està treballant en un nou plec de clàusules i es confia que, amb aquests «ajusts» -tant en import com en condicions-, es desperti l’interès de possibles gestors de presentar-se a la nova licitació, prevista per aquest octubre, si bé encara no està tancat. El museu, un projecte complex que arrossega dècades sobre la taula, suma un nou retard. L’Ajuntament evita donar noves dates i apunta que la prioritat és obrir l’equipament «amb totes les garanties».La concessió preveu externalitzar la gestió del futur Museu Casteller de Catalunya durant un període de deu anys per import de poc més de 7 milions d’euros. A l’estiu, però, davant la manca d’empreses interessades -no es va oficialitzar cap sol·licitud-, la mesa de contractació va haver de declarar el concurs desert. És per això que el consistori ha hagut d’iniciar altre cop els tràmits per a una nova licitació, «ajustant» el plec de clàusules que havia establert. Això suposa un nou revés en la posada en marxa d’aquest equipament, ubicat a tocar de la plaça del Blat de Valls, a l’espera que es resolgui el contracte per a la seva gestió.