Arrenca un nou curs de les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran a Constantí

Una cinquantena de persones van assistir a la sessió inaugural

Actualitzada 03/10/2019 a les 13:40

Constantí va acollir ahir dimecres, 2 d’octubre, l’inici del curs 2019-2020 de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, organitzades per l’àrea Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb la col·laboració del Sindicat Agrícola de Constantí.Una cinquantena de persones van assistir a la sessió inaugural a càrrec de Vanessa Troncho, consultora empresarial, que va parlar de les 39 regles per estalviar i invertir millor. L’acte també va comptar amb la presència de la primera Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny; el coordinador de les Aules de la Gent Gran a Constantí, Josep Franquès; i Álex Caburrasi, en representació del Sindicat Agrícola. Franquès va aprofitar la sessió per anunciar que aquest serà el seu últim any al capdavant de les aules i va presentar la persona que n’agafarà el relleu com a coordinadora, Àngels Solé.Les Aules de la Gent Gran, que arriben ja a la seva catorzena edició a Constantí, busquen donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat. Han comptat des dels seus inicis amb el suport del Sindicat Agrícola, on cada dimecres fins al mes de juny es realitzaran les sessions a càrrec de professors adscrits a la universitat o d’altres ponents de reconegut prestigi.