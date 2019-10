L'ANC Mont-roig busca recaptar els 13.000 euros que demanen de fiança als veïns investigats per l'1-O

L’ANC de Mont-Roig del Camp amb la col·laboració dels Avis i Àvies per la Llibertat i el CDR Mestral preparen per als dies 5 i 6 d’octubre un cap de setmana solidari per recaptar 13.000 euros. La quantitat és la xifra que es demana als tres veïns de Mont-roig pels fets de l’1 d’Octubre.Les entitats volen aconseguir nous ingressos per poder fer front a possibles noves despeses, ja que la Caixa de Solidaritat ha hagut d’abonar la xifra requerida.El parc Maria Martori acollirà dissabte per la tarda una xocolatada, un espectacle de titelles a càrrec de l’invisible Titelles i un de màgia amb el Mag Struc. L'esdeveniment comptarà amb la presència de la Tortugueta de Marçà i el bou de Reus.Per la nit, tindrà lloc un gran concert presentat per David Bagés comptarà amb l’actuació de Cesk Freixas, Joan Rovira, Pepet i Marieta, Nats, Miquel Pujadó, Xavi Ciurans (Gertrudis), Rampaire, Guillem Anguera, Erik Vinaixa, Alidé Sans i alguna sorpresa més.El diumenge es farà un vermut popular amenitzat per Joan Masdeu i l’Alba de Riudoms i també actuaran els Xiquets de Reus i els gegants i grallers del poble.